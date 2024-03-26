"Приват" как всегда без предупреждения заблокировал счет клиента: после обращения в суд банк заплатит десятки тысяч компенсации

В Украине один из судов первой инстанции удовлетворил иск клиента ПриватБанка и обязал финансовое учреждение заплатить 20 тыс. грн компенсации (5 тыс. грн – моральный ущерб, и 15 тыс. грн – за юридические услуги). "Приват", как и другие банки, без предупреждения и объяснения клиентов блокируют счета клиентов из-за подозрительных операций в рамках финансового мониторинга. Суд считает подобные действия незаконными.

Как говорится в решении Хмельницкого горрайонного суда (производство № 2/686/1805/24), правомерность блокирования карточного счета возможна только в случае дальнейшего совершения банком действий, определенных Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения". Вероятно, речь идет об обращении к правоохранителям по поводу возможного нарушения клиентом законов.

Учитывая, что на момент блокирования счета истца, никаких уголовных или административных производств по поводу оснований и порядка осуществления финансовых операций правоохранительными органами не нарушалось, определений и постановлений об аресте средств судом или исполнительной службой не принималось, основания для блокирования отсутствовали.

Вместе с тем, по мнению Верховного Суда, от банка требуется обязательное обоснование отказа в обслуживании счетов клиента. Так, Верховный Суд в своих постановлениях от 29.04.2020 г. по делу № 910/3245/19 и от 10.12.2020 г. по делу № 910/507/20 акцентирует внимание на том, что банк не наделен неограниченным правом на отказ от обслуживания клиента. даже на основании присвоения клиенту неприемлемо высокого риска.

"Взыскать с Публичного акционерного общества Коммерческий банк "Приватбанк" моральный ущерб в размере 5000 грн. и расходы на правовую помощь в размере 15000 грн", – говорится в решении суда.

За что блокируют счета украинцев

Заблокировать карточку могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т. п.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!