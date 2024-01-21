Принесут кучу денег? Получится ли разбогатеть на украинских копейках, которые НБУ выводит из оборота

Вероятность разбогатеть на украинских монетах, которые НБУ выводит из оборота, крайне низкая. Дело в том, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, а потому дорогими и коллекционными не станут.

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Об этом OBOZ.UA рассказал редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач. Он объяснил, что ценятся:

только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота;

редкие экземпляры.

Обычные же оборотные украинские монеты сокровищем не станут – из-за своей "простоты" и массовости. Более того, не станут они редкими даже по прошествии времени – по тем же причинам.

"Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает. ... Но это обычная монета, она не будет стоить дорого. Даже столетней давности монеты не все чего-то стоят", – отметил эксперт.

Он констатирует: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек. Причем в прямом смысле.

"По отзывам нумизматов, нужно пересмотреть 2-3 килограмма монет. А то и больше. И так можно как найти дешевые монеты – стоимостью до 100 гривен, например, – так и вообще ничего не найти", – подчеркнул Ткач.

Какие монеты выводят из оборота

Нацбанк выводит из оборота сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Причина этого – оптимизация номинального ряда, направленная на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов. Впрочем, точная дата этого пока не определена. Как рассказали в самом НБУ, эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после его прекращения.

Как сообщал OBOZ.UA, разбогатеть не удастся и на монетах времен СССР. Причина та же: большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых кошельках, ни что иное, как просто куски металла.

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