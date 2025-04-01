Мелкую украинскую монету можно продать более чем за 11 тысяч: как выглядит

Некоторые старые украинские монеты в 1 копейку могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей те ценятся коллекционерами, а потому они готовы платить за такие монеты крупные суммы. Например, экземпляр 1992 разновидности 1.35АА можно продать свыше 11 000 грн.

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Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", эту монету отличает ряд признаков. В частности

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

В то же время на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, ценятся и монеты в 25 копеек. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 3ГАм можно получить до 20 000 грн.

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