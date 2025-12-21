Принесут большие деньги? Чего стоят старые монеты СССР

Несмотря на распространенное мнение, что все старые монеты – в т.ч. времен СССР – ценные, на самом деле это не так. Большинство таких копеек ни что иное, как просто куски металла, а потому хотя нумизматы и могут их купить, но за минимальную сумму – к примеру, 1 грн.

При этом, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил он, вряд ли можно будет надеяться и на это.

"Ржавость, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Впрочем, подчеркнул он, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из:

Серебра.

Золота.

Тем не менее, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.

Как понять, является монета ценной

В то же время, подчеркнул специалист, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Чего стоят старые украинские копейки

Вместе с тем на большинстве старых украинских монет разбогатеть также не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк выводит из оборота монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

