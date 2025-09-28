Принесут большие деньги? Чего стоят монеты СССР
Расхожим является мнение, что все старые монеты – ценные, в т.ч. времен СССР. Однако на само деле, это не так: большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых кошельках, ни что иное, как просто куски металла.
А потому, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, хотя нумизматы и могут их купить, но за минимальную сумму. К примеру, 1 грн.
При этом он подчеркнул: монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил Ткач, вряд ли можно будет надеяться и на это.
"Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.
Какие монеты СССР все можно продать дорого
Впрочем, отметил он, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из:
- Серебра.
- Золота.
Однако, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.
Какие монеты подлежат изъятию
Параллельно в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.
При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.
