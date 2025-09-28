Принесут большие деньги? Чего стоят монеты СССР

Расхожим является мнение, что все старые монеты – ценные, в т.ч. времен СССР. Однако на само деле, это не так: большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых кошельках, ни что иное, как просто куски металла.

А потому, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, хотя нумизматы и могут их купить, но за минимальную сумму. К примеру, 1 грн.

При этом он подчеркнул: монеты должны быть в хорошем состоянии. В противном же случае, отметил Ткач, вряд ли можно будет надеяться и на это.

"Ржавость, также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Какие монеты СССР все можно продать дорого

Впрочем, отметил он, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из:

Серебра.

Золота.

Однако, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также принести своим владельцам большие деньги могут некоторые монеты в 1 грн. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров.

