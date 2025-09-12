Что будет с монетами 1 и 2 грн в Украине: планы Нацбанка

Дизайн украинских монет 1 и 2 грн в Украине в ближайшее время не изменится, хотя процесс уже был запущен до начала полномасштабной войны. При этом в Нацбанке не отказались от идеи полностью – к ее воплощению хотят вернутся после отмены военного положения.

При этом и монеты, и банкноты номиналом 1 и 2 грн остаются в обращении и можно продолжать рассчитываться, объяснял заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан. Банкноты продолжают постепенно изымать из оборота.

В 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет 1 и 2 грн, поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи .

. В связи с этим в регулятор обращались, в частности, организации по защите прав людей с инвалидностью.

Была сформирована рабочая группа и стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или сразу двух, но полномасштабная война поставила процесс на паузу.

но полномасштабная война поставила процесс на паузу. После "стабилизации ситуации вопрос снова будет поднят – соответственно будущем украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн 1 и 2 грн.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Временя для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

А для упрощения наличных расчетов НБУ предлагает правила округления. Суммы, заканчивающиеся на 1-4 копейки, округляются в меньшую сторону, а на 5-9 копеек – в большую сторону, до ближайшей суммы, кратной 10 копейкам.

