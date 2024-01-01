Придется ли с каждого пополнения карты платить налог: Гетманцев рассказал о "безумном эксперте"

В Украине и не будут вводить налог в 18% на все пополнения банковской карты. Эта информация - "сознательное или не сознательное пророссийское ИПСО", подобных планов нет.

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Об этом на своей странице в Telegram написал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Он заявил, что "очередной самопровозглашенный безумный эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа" распространил информацию о новом налоге со всех поступлений на карту. "Эксперт" сослался на Национальную стратегию доходов, однако в ней об этом нет ни слова. При этом СМИ и украинцы в соцсетях разнесли эту "новость".

В Нацстратегии говорится лишь о том, что налоговая получит доступ к информации о состоянии счета. Как писал OBOZ.UA, это поможет налоговикам контролировать доходы украинцев, с которых не уплатили налоги. Действительно, по закону из дополнительного дохода нужно ежегодно уплатить налог в размере 18%. Но для этого нужно самостоятельно прийти в налоговую и заполнить декларацию. В то же время, с зарплаты налоги за своих сотрудников платит работодатель (вычисляет из зарплаты). Новый налог вводить не планируется.

О том, что в Украине будут начисляться налоги на все переводы, написал на своей странице в Facebook директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. Он раскритиковал Нацстратегию, при этом действительно в своем сообщении не отметил, что в стратегии говорится лишь о возможности проверять доходы, а не о введении нового налога. Цель таких изменений – стимулировать пополнение бюджета и адаптировать украинское законодательство к европейскому.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие налоги действительно планируют повысить в Национальной стратегии доходов. Речь идет в первую очередь о новых правилах для "ФОПов".

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