Приближенные к мэру Харькова Терехову наварились на 1 млрд гривен на госзакупках во время войны: СМИ раскрыли схему

После начала полномасштабного российского вторжения харьковская топливная компания "Золотой стандарт К" заработала на государственных тендерах около миллиарда гривен. Компанию связывают с приближенными к мэру Харькова Игорю Терехову лицами.

Об этом говорится в расследовании СМИ. Журналисты подсчитали, что в 2015-2020 годах "Золотой стандарт К" получил подряды общей суммой на 56,6 млн грн. А после того, как Игорь Терехов возглавил мэрию Харькова, только за 2021 год эта сумма увеличилась до 103 млн грн.

Наибольшие доходы компания начала получать при полномасштабном вторжении России. С конца 2022 года по конец мая 2024 года "Золотой стандарт К" подписал контракты с харьковскими коммунальщиками на сумму около 1 млрд грн.

На этом фоне допускается, что своими успехами компания "Золотой стандарт К", принадлежащая харьковскому предпринимателю Константину Батвинову, обязана админресурсу Терехова. С началом войны коммунальные предприятия начали отдавать многомиллионные контракты вообще без тендеров – это стало возможным благодаря решению правительства относительно общин, где ведутся боевые действия.

Когда Харьковскую громаду исключили из перечня тех, где ведутся активные боевые действия, в крупнейших тендерах, доставшихся "Золотому стандарту К", был указан расчет в течение 60, 120, 180 или даже 365 дней. Это позволило отсеять других участников аукциона, поскольку год ждать оплаты они были не согласны.

К примеру, в последние дни 2023 года "Золотой стандарт К" стал единственным участником и автоматическим победителем тендера от КП "Харьковводоканал" на 85,15 млн грн (условие оплаты до 180 дней). А в феврале-2024 эта самая компания одержала победу в тендере на 5,8 млн грн от КП "Ритуал" Харьковского городского совета (оплата в течение 90 дней). В других тендерах заказчик отказывал участникам, предлагавшим меньшую стоимость услуги, в пользу "Золотого стандарта К".

Также журналисты заметили, что расчет по подписанным с компанией Батвинова контрактам происходит в кратчайшие сроки после получения горючего. В почти сотне транзакций в пользу ООО "Золотой стандарт К" средний срок оплаты составляет 8 дней, хотя условия тендера предусматривали отсрочку оплаты в среднем на 46 дней. Таким образом, учитывая размер средней годовой учетной ставке НБУ в 16% годовых, убытки коммунальных предприятий Харькова из-за преждевременных оплат могли составлять 20 млн грн.

Ущерб наносился и из-за завышенной стоимости горючего, которую предлагал "Золотой стандарт К". К примеру, в январе компания выиграла тендер от Харьковского городского совета на поставку 950 тыс. дизтоплива для КП "Шляхрембуд" по цене в 53,9 грн за литр по НДС, хотя согласно онлайн-данным тогда розничная цена дизеля в Харьковской области составила 50, 74 грн за литр, а оптовые цены были еще ниже.

Кроме того, отмечается, что группа компаний Константина Батвинова, в частности, "Золотой Стандарт К", фигурируют в материалах уголовного производства Нацполиции. Именно на его заправках НПЗ в июне 2021 года были произведены контрольные закупки бензина – по результатам экспертизы он оказался низкокачественным фальсификатом. Впрочем, самому бизнесмену подозрений не выдвигали. А в октябре 2023-го он уехал из Украины по системе "Путь" в качестве волонтера, и с тех пор не возвращался, пишут журналисты.

Также оказалось, что Константин Батвинов работал с бывшим мужем бывшего депутата Харьковского облсовета Анны Кузнецовой Виталием Ефременко. Кроме того, Батвинов и его жена Яна крестили сила Кузнецовой Кирилла Ефременко. Самой Кузнецовой с 2021 года обвиняют роман с Тереховым, а источники журналистов утверждают, что пара до сих пор поддерживает романтические отношения.

Также OBOZ.UA писал, что топливный рынок Харьковщины захватывает финансово-промышленная группа AES Group, связываемая с известным представителем харьковских элит, первым заместителем председателя Харьковской ОГА Александром Скакуном, до этого работавшим в СБУ. Ключевым активом AES является крупнейший в Украине миниНПЗ в Мерефе.

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