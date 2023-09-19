Рынок топлива на Харьковщине в разгар войны захватила новая бизнес-группа: ее связывают с замглавы ОГА Скакуном

В Украине в разгар полномасштабной войны финансово-промышленная группа AES Group захватила рынок горючего на Харьковщине. Группу связывают с известным представителем харьковских элит, первым замом главы Харьковской ОГА Александром Скакуном, который до этого работал в СБУ. Ключевым активом AES является крупнейший в Украине мини-НПЗ в г. Мерефа.

Также состав группы входят бизнесы в сферах зеленой энергетики, строительства, логистики, лабораторных исследований и спиртовой промышленности. Об этом говорится в расследовании "ЭП".

Что интересно, НПЗ в Мерефе ни разу не попал по российские ракетные и дроновые атаки. А близкие к AES компании стабильно получают госзаказы на Харьковщине на сотни миллионов гривен, даже когда конкуренты (например, "Укрнафта") предлагают более выгодные условия.

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Впервые СМИ обратили внимание на новую бизнес-группа появилась незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда сообщалось, что Александр Скакун вместе с братом Юрием, а также советником главы ХОГА Сергеем Стороженко и Константином Кузьменко (зять Юрия Скакуна) контролируют компанию AES Group, хотя официально она была записана на гендиректора футбольного клуба "Металлист 1925" Ярослава Вдовенко.

AES Group забирает тендеры

Расследователи проанализировали несколько недавних примеров ошеломительного успеха AES Group. Один из случаев произошел в июле-2023, когда КП "Харьковводоканал" объявило о закупке 1,5 млн л бензина А-92 общей стоимость до 70 млн грн. Самую выгодную цену тогда предложила "дочка" государственной "Укрнафты" – "Укрнафта-постач". Компания была готова продать водоканалу указанный объем топлива за 64,5 млн грн, то есть даже дешевле ожидаемой цены.

Но победителем в тендере стала другая фирма – ООО "Калам" (продающее топливо AES Group) – с ценой 69,03 млн грн. Можно предположить, что такой выбор сделан, исходя из доступности АЗС. Но нет: "Укрнафта" предлагала коммунальщикам заправляться в своей сети, которая насчитывает 23 станции только в Харькове и области, а "Калам" – всего на двух малоизвестных АЗС ("Гранд" и "Калам").

Аналогичный тендер водоканала на закупку бензина А-95 (тоже в июле и тоже 1,5 млн л) с ожидаемой ценой 72,4 млн грн, выиграла тоже не "Укрнафта-постач" с предложением на 66 млн грн. В этом случае победителем стало ООО "Золотой стандарт к" с 71,85 млн.

"Эти две истории хорошо иллюстрируют, как работает схема закупок горючего в прифронтовом регионе Украины. Однако это только верхушка айсберга. Анализ закупок коммунальными предприятиями Харькова нефтепродуктов в январе 2022 г. – августе 2023 г. свидетельствует, что от общего объема осуществленных закупок, 1,8 млрд грн, 1,3 млрд грн – это прямые договоры", – говорится в расследовании. Это объясняется тем, что начала полномасштабной войны в громадах на территориях ведения активных боевых действий были разрешены госзакупки без проведения тендеров. Такая практика в Харькове закончилась только с 25 февраля 2023 года, когда регион исключили из соответствующего списка громад. Но "Золотий стандарт к" и "Калам" продолжили побеждать в большинстве тендеров.

Журналисты установили, что использовались нерыночные приемы, чтобы обеспечить себе успех. Например, подконтрольные Харьковскому горсовету заказчики избавлялись от предложений конкурентов, отпугивая их оплатой товара "в течение 365 дней". На такое условие не согласится ни один честный бизнес. А вот "правильным" компаниям заказчики все равно платили вовремя.

В целом на "Золотий стандарт к" и "Калам" пришлась почти половина поставок топлива коммунальным предприятиям Харькова – на общие суммы 600 млн и 300 млн грн соответственно. А кроме "Укрнафты" с торгов были "дисквалифицированы" крупные частные сети АЗС.

Тесные связи с властью

По словам источников на рынке, секрет успеха компаний "Золотий стандарт к" и "Калам" кроется именно в связях с "правильными" людьми во власти. Так, "Золотой стандарт к" долгое время был простым мелким трейдером с двумя заправками. Успех к компании пришел аккурат, когда в 2021 году Харьков возглавил Игорь Терехов. Это подтверждают и цифры: в 2020-м компания заработала на тендерах 26 млн грн, а уже через год – 90 млн грн.

С началом полномасштабной войны тенденция только усилилась. "Компания начала реализовывать нефтепродукты "правильных людей", а именно ООО "АЭС компани", входящее в AES Group. Это подтверждают и документы, которые фирма подавала для участия в тендерах", – сообщают расследователи, ссылаясь на источники на рынке.

По словам источников, коммунальные предприятия Харькова подчинены исполкому Харьковского городского совета, который возглавляет Терехов. "Крупнейшими КП руководят люди, с которыми он сотрудничает много лет или непосредственно назначал", – говорит один из собеседников издания.

В расследовании указано, что связь "Золотого стандарта" с AES можно проследить через формального основателя ООО "Золотой стандарт к" Константина Батвинова. Он до 2013 года был директором небольшой заправочной сети "Спика", а после на него была оформлена компания "Стабина". Эта фирма является владельцем техусловий (ТУ), по которым НПЗ AES в Мерефе производил нефтепродукты, которые продавались под видом растворителей (для обхода налогов).

Что касается компании "Калам", то номинально ее учредителем является Сергей Яременко. Это экс-директор компании "Грандсоил", которая контролирует две АЗС "Гранд". Именно эти заправки фигурировали в договорах "Калама" с харьковским водоканалом. Кроме того "Грандсоил" упоминалась в материалах уголовного производства по факту сбыта незаконно производимого горючего с использованием растворителей вместе с ООО "Брент ойл-95" (владелец АЗС Brent Oil в Харькове).

Собственником последнего является ООО "Петроль-РВС". А бенефициаром этой компании – не кто иной, как Юрий Скакун, брат первого зама Харьковской ОГА Александра Скакуна.

В целом все ниточки упомянутых компаний сходятся именно к AES Group. Юридически это ООО "АЕС груп", которое было зарегистрировано в июле 2021 года Константином Валеулиным и Милицей Волковой. За ООО закреплена торговая марка AES Group.

Интересно, что официально название группы расшифровывается как "Alternative Energy Sources". Но это совершенно не соответствует тому, что основной бизнес группы – производство нефтепродуктов. Участники рынка отмечают: на самом деле значение другое. "АЕС означает "Александр Евгеньевич Скакун". Это его бизнес, который он оформил на подставных лиц во избежание политических рисков", – поделился один из собеседников издания.

Сам Скакун отрицает любые связи с группой AES. Он уверяет, что вообще не занимается никаким бизнесом. Впрочем, существуют непрямые доказательства, что это не так. К примеру, в 2021 году харьковский бизнесмен Александр Ярославский прямо называл Скакуна одним из владельцев футбольного клуба "Металлист 1925". А, как уже упоминалось, именно этот ФК на то время владел 52% акциями AES Group. В одном из заявлений "Металлиста 1925" Скакун указан как руководитель клуба. Также Скакун был замечен в футболке клуба з логотипом "АЕС груп"

А его связи с Милицей Волковой вообще подтверждаются судебными документами. Оба они признаны потерпевшими в уголовном деле от 2016 года по факту грабежа. Согласно материалам дела, Скакун и Волкова находились в близких отношениях и жили в одном доме.

Также Скакун подтвердил "ЭП", что знаком с обоими бенефициарами "АЕС груп". "С госпожой Волковой знаком, у нас некоторое время были близкие отношения, а сейчас их можно описать как дружеские. Валеулина знаю давно", – отметил чиновник. Впрочем он в очередной раз заявил, что не имеет отношения ни к самой группе, ни к НПЗ в Мерефе, а также заявил, что также не имеет отношения "ни к одному бизнесу в регионе. Отрицать, что его брат занимается бизнесом, Скакун не стал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество контрафактного бензина А-95 – такой был обнаружен сразу у трети прошедших соответствующую проверку сетей АЗС. При чем, как всеукараинских, так и региональных. Причину же этого эксперты видят в возвращении довоенных налогов на топливо.

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