Прибавка к пенсиям в сентябре: кто сможет получить средства и что для этого нужно

В сентябре 2024 года пенсионеры в Украине, достигшие 75 лет и имеющие пенсию менее 10 340,35 гривен, получат ежемесячную надбавку в размере 456 гривен. Также предусмотрены доплаты для лиц от 70 до 74 лет (300 грн) и от 80 лет и старше (570 грн).

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OBOZ.UA выяснил, как получить надбавку и что для этого нужно. Некоторые украинские пенсионеры смогут получить прибавку к своим выплатам.

Эта надбавка будет касаться граждан, достигших определенного возраста, и составит 450 гривен. Однако не все пенсионеры смогут получить эти дополнительные средства – для этого нужно соответствовать нескольким важным критериям.

Кто имеет право на прибавку

Согласно украинскому законодательству, граждане от 75 лет могут претендовать на ежемесячную доплату к пенсии. Основным критерием является то, что общий размер пенсии не должен превышать 10340,35 гривен. Если это условие выполняется, пенсионеры, которым исполнилось 75 лет, получат прибавку в размере 456 гривен.

Эти выплаты являются частью более масштабного плана поддержки пожилых граждан, введенного правительством Украины. Важно отметить, что прибавка будет начисляться ежемесячно по достижении соответствующего возраста, но не с начала календарного месяца, а с даты рождения пенсионера. Это означает, что в первый месяц доплата может быть меньше, чем в последующие месяцы.

Другие возрастные надбавки

Кроме надбавок для лиц старше 75 лет, украинское законодательство предусматривает и другие доплаты для пенсионеров. В частности, те, кому исполнилось 70 лет, получат дополнительно 300 гривен, а достигшие 80 лет будут иметь ежемесячную надбавку в размере 570 гривен. Все эти выплаты также начисляются автоматически без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд.

Следует отметить, что эти надбавки являются частью общего процесса индексации пенсий в Украине. Эта индексация направлена на поддержку граждан постарше, обеспечивая им дополнительную финансовую защиту в условиях роста цен и экономической нестабильности.

Как получить надбавку

Пенсионный фонд Украины автоматически начисляет надбавки гражданам, которые отвечают установленным критериям. Если пенсионер достиг соответствующего возраста, ему не нужно обращаться в государственные учреждения для получения дополнительных средств – они будут начислены автоматически. В случае достижения возрастных планок (70, 75 или 80 лет) граждане имеют право на соответствующую ежемесячную доплату, которая будет добавлена к их основной пенсии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 2025-го ужесточат требования для выхода на пенсию в 60 лет. Соответствующее решение было принято еще в 2017-м. В следующем году для того чтобы вовремя получить пенсию, нужно иметь от 32 лет стажа (в 2024-м – от 31 года). Также на 12 месяцев увеличится и норма стажа для ухода на пенсию в 63 года – с 21 до 22 лет стажа.

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