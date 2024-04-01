В Украине изменили правила для переселенцев: Кабмин принял решение

Правительство внесло изменения в процедуры формирования и предоставления жилья для временного проживания внутренне перемещенным лицам. Согласно нововведениям, правительство стремится обеспечить дополнительные гарантии невыселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья во время военного положения и последующих шесть месяцев.

Об этом сообщает Минреинтеграция. Это касается лиц, переселившихся в результате вооруженного конфликта и других чрезвычайных обстоятельств. Данная инициатива является частью мер, направленных на усиление правовой и социальной защиты этой категории населения.

Кто принадлежит к уязвимым категориям ВПО

Запрет на выселение касается исключительно переселенцев из уязвимых категорий. В ним, в частности, относятся:

лица с инвалидностью;

лица старше 60 лет;

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

многодетные и малообеспеченные семьи и т.д.

Обновленные нормы учитывают важность обеспечения безопасности и стабильности для внутренне перемещенных лиц в условиях кризиса. Это постановление имеет целью предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмена.

Это не первый раз за последние недели, когда правительство меняет правила для внутренне перемещенных лиц. Например, 22 марта правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление и уточнило перечень тех ВПЛ, которые будут иметь право на получение выплат в течение еще 6-ти месяцев, а именно:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя;

если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье менее 9444 грн:

лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, являющиеся студентами дневной или дуальной формы обучения;

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе студенты, обращающиеся самостоятельно, в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

семьи пенсионеров

Первоначально выплаты были продолжены для людей, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными или лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели с 1 апреля начнут получать возросшие компенсации за трудоустройство определенных категорий людей. К примеру, на оплату работы трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц будут выдавать до 16 тыс. грн.

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