Правила выплаты пенсии для лиц за границей изменились: что нужно знать украинцам

В Украине изменились правила выплаты пенсий для временно проживающих за рубежом: теперь нужно ежегодно проходить идентификацию, чтобы продолжить получать выплаты. Также упростили возобновление пенсий для переселенцев с оккупированных территорий, не получающих пенсии от России.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, как получать пенсию, если проживаешь за пределами Украины. В конце июня 2023 года в Украине вступил в силу Закон № 3674-IX, который существенно изменил порядок выплаты и возобновления пенсий для граждан, временно проживающих за пределами страны.

Эти изменения направлены на обеспечение социальной справедливости и упорядочение выплаты пенсий в соответствии с современными условиями, в которых оказались многие украинцы из-за военных действий и других обстоятельств. Закон определяет, что пенсии украинцам, проживающим за границей, выплачиваются на текущие счета, открытые в банковских учреждениях на территории Украины.

Важным условием для продления получения пенсии обязательно прохождение физической идентификации до 31 декабря каждого года. Такая идентификация подтверждает факт, что лицо, получающее пенсию, живое и продолжает отвечать критериям для получения пенсионных выплат. Процедура физической идентификации может осуществляться несколькими способами:

в органах Пенсионного фонда Украины – если лицо находится на территории страны;

– если лицо находится на территории страны; через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись Действие. Подпись или Действие ID;

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись Действие. Подпись или Действие ID; с помощью видеоконференцсвязи – что особенно актуально для тех, кто находится за пределами Украины;

– что особенно актуально для тех, кто находится за пределами Украины; удостоверение факта, что лицо живое – осуществляется соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины, что подтверждает статус пенсионера.

В случае, если пенсионер не пройдет физическую идентификацию в установленный срок, выплата пенсии может быть прекращена. Этот пункт важен для поддержания актуальности данных и предупреждения возможных мошеннических схем.

Причины прекращения выплат пенсий

Закон четко определяет ситуации, в которых выплата пенсии может быть прекращена. Среди них:

заявление пенсионера о прекращении выплаты в связи с временным проживанием за границей;

в связи с временным проживанием за границей; смерть пенсионера или признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

или признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке; получение пенсионером статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

при особых обстоятельствах; непрохождение физической идентификации в предусмотренных законодательством случаях.

Упрощение процедуры возобновления пенсий

Для пенсионеров, переместившихся с временно оккупированных территорий, в частности из Автономной Республики Крым, на подконтрольную Украине территорию, значительно упрощена процедура возобновления пенсий. Для этого сейчас достаточно подать письменное заявление о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ.

Это существенно уменьшает бюрократическую нагрузку на таких пенсионеров и ускоряет процесс возобновления их социальных выплат. Законом также урегулированы вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих и других лиц, имеющих право на пенсию по специальному закону.

В частности, установлено, что периоды службы или работы на государство-агрессора с 19 февраля 2014 года не причисляются к выслуге лет для назначения пенсии. Это касается, в частности, служб в силовых структурах, незаконных органах власти на временно оккупированных территориях, а также участия в вооруженных формированиях государства-агрессора.

Закон также уточняет правила исчисления страхового стажа для лиц, работавших за пределами Украины. Если работа или военная служба проходила на условиях ратифицированных международных договоров, эти периоды будут отнесены к страховому стажу. В случаях, когда такие договоры не заключены, стаж будет засчитываться в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию, размер которой будет составлять всего 5401,5 грн. На такую выплату можно претендовать с 35-ю годами стажа.