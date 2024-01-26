Правила выплат за разрушенное войной жилье обновили: кто теперь сможет получить деньги

В Украине с 26 января запущен новый этап программы єВідновлення. Теперь владельцы земельных участков могут построить новый дом на своем участке, для чего им будут выделяться денежные суммы на банковскую карту.

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Для этого нужно подать заявление на компенсацию для строительства нового дома на старом участке. Об этом сообщили пресс-служба Дії и глава парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

"С момента запуска этапа єВідновлення мы неоднократно отмечали владельцам разрушенных частных домов, что у них будет два варианта на выбор – либо получение жилищного сертификата для обмена на квартиру, либо средства на восстановление дома. Граждане, которые выбрали сертификаты, уже начали получать свои квартиры, а те, кто хотят продолжать жить в доме на своей земле, теперь смогут там его построить", – объяснила Шуляк.

Условие одно – отстроить нужно на том же земельном участке, где был расположен уничтоженный дом. Действует эта возможность на территории любой громады, кроме временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

По словам Шуляк, сейчас наибольшее количество заявлений на компенсацию по уничтоженному жилью поступает именно от владельцев частных домов – 50%. "От владельцев уничтоженных частных домов поступило 4600 заявлений на компенсацию есть Восстановление, для 41% заявителей уже сформировано 1890 жилищных сертификатов на покупку квартир. Все остальные семьи, проживавшие в частных домах, разрушенные в результате вооруженной агрессии РФ и не желающие переезжать в квартиры, теперь могут получить средства на строительство дома", – отметила нардеп.

Как получить выплату на жилье: инструкция и важные нюансы

Чтобы были доступны все новые услуги єВідновлення, нужно обновить приложение Дія. Алгоритм подачи заявления:

открыть обновленное приложение Дія;

выбрать в нижнем меню пункт "Сервисы";

перейти в раздел єВідновлення;

нажать на строку "Заявление о выплате";

выбрать тип компенсации "Денежная выплата".

"Если вы не единственный владелец уничтоженного дома, подавайте одно совместное заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит индивидуальную компенсацию в соответствии со своей долей", – отмечают в Дії.

После подачи заявления в течение 30 дней комиссия органа местного самоуправления учтет характеристики разрушенного дома и определит сумму компенсации. Выплаты будут начислены позже.

Также понадобится прекратить право собственности на уничтоженный объект и предоставить сообщение о начале строительных работ. Только после этого можно будет подать заявление о непосредственном зачислении денег на карту.

Вырученные средства можно потратить только на строительные материалы или услуги в компаниях-участниках программы. Сама компенсация поступит двумя траншами по 50%, между которыми следует подать промежуточный отчет.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине собираются ввести льготные программы социальной аренды жилья для тех, кто лишился недвижимости в результате российской вооруженной агрессии. Кроме того, предусматриваются варианты аренды с правом выкупа (rent-to-own).

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