Не только ипотека. Украинцам готовят льготную аренду жилья с правом выкупа: что известно

В Украине собираются ввести льготные программы социальной аренды жилья для тех, кто лишился недвижимости в результате российской вооруженной агрессии. Кроме того, предусматриваются варианты аренды с правом выкупа (rent-to-own).

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Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, программы аренды будут реализовываться аналогично єОселі – с участием ЧАО "Укрфінжитло". Сейчас новые программы находятся в стадии разработки.

"Мы стремимся развивать разные инструменты обеспечения украинцев доступным жильем. Именно поэтому вместе с доступной ипотекой сейчас мы разрабатываем дополнительные программы доступной аренды – с правом выкупа и социальной аренды. Самое главное для нас – обеспечить людей постоянным жильем", – рассказала министр, не раскрывая деталей новых соцпрограмм.

Однако Свириденко добавила, что в рамках обеспечения украинцев жильем, государство пополнит капитал "Укрфінжитла" на 20 млрд грн в 2024 году. Еще 50 млрд грн капитала компании уже были профинансированы за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Министр считает, что развитие льготной ипотеки и внедрение социальной аренды не только помогает решить проблему с жильем для переселенцев, но и содействует формированию устойчивой экономики. В целом в 2024 году планируется выдать 12 тыс. кредитов по программе єОселя, а в 2025-м – 23 тыс. Для сравнения: в 2023 году количество выданных ипотек составило 6,7 тыс.

Льготная ипотека через єОселю заработала в Украине с октября 2022 года. Кредиты на жилье выдают: под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья для военнослужащих-контрактников ВСУ, работников сектора безопасности и обороны, медработников, педагогов и научных сотрудников;

под 7% – ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья нормативной площади (с августа 2023 года).

Свириденко отметила, что из-за полномасштабного вторжения России Украина понесла наибольшие разрушения со времен Второй мировой войны. Разрушены, по меньшей мере, 160 тысяч зданий и сооружений разрушены, примерно 20 тысяч из них – многоэтажные. К тому же каждый день добавляются новые разрушения, т.к РФ целенаправленно продолжает наносить удары жилищной инфраструктуре.

"По состоянию на сегодняшний день в Украине около 5 млн внутренне перемещенных лиц. Еще около 2 млн семей, безвозвратно потерявших дом. Поэтому вопрос жилья – один из самых насущных для нас", – резюмировала Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году по льготной ипотечной программе єОселя было выдано кредитов на сумму в 8,85 млрд грн. Это всего на 0,06 млрд грн меньше, чем рекордная сумма ипотек. Активнее всего украинцы пользовались льготной ипотекой в столичном регионе.

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