Правила ужесточат для всех: какие ограничения на переводы с банковских карт введут и почему этого мало

Национальный банк уже приготовил изменение правил для банковских переводов. Мошенники, владельцы онлайн-казино, контрабандисты и даже российские спецслужбы используют дроп-счета (покупают у обычных украинцев их банковские карты) для незаконных платежей и отмывания огромных сумм.

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НБУ обнаружил уже около 80 тысяч таких "дропов". В стране действует масштабная сеть, создающая инфраструктуру для незаконных сделок. Новые правила должны существенно усложнить схему. При этом эксперты считают, что Украина должна пойти даже дальше: ввести уголовную ответственность для украинцев, продающих свои карточки.

О том, какие правила будут введены в Украине и на что они повлияют, читайте в материале OBOZ.UA.

Масштабы дроп-схемы впечатляют: главные цифры

Украинцы за год официально зарабатывают один триллион гривен, а тратят – три триллиона. Разница в два триллиона, скорее всего, прячется в тени. С этих средств не платятся налоги. Более того, именно серые денежные потоки питают контрабанду, наркоторговлю, нелегальный рынок азартных игр и т.д.

И часть этой суммы проходит через дроп-схемы, заявил первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, председатель ВСК по вопросам "дропов" Ярослав Железняк. Дроп-схема – это когда счет физлица (чаще всего просто покупают карту) используют для отмывания средств, принятия оплаты за что-то, вывода средств. Банки с этим борются (более того, они обязаны это делать), однако без введения новых ограничений проблему не решить.

"На ВСК заслушали Киберполицию по "дропам". Как это используется в различных видах преступлений. Три направления применения: онлайн казино, продажа сигарет, наркотиков и оружия (в даркнете), мошенничества. Теряем по налогам (по данным Киберполиции) не менее 1 млрд", – отметил Железняк.

Между карточками ежемесячно переводят 260 млрд грн. При этом украинцы тратят на платежи за товары и услуги (физически и онлайн) 300 млрд грн в месяц. Очевидно, что такая ситуация – проблема, которую нужно решать.

Продать свою карту можно за считанные минуты. Продавцы размещают объявления в соцсетях, рекламируют свои услуги. "2 тыс. грн за карту любого банка, кроме Моно. За "Приват" 2,5 тыс. грн. Гарантируем, что это не кредит и не криминал", – говорится в объявлении для тех, кто планирует продать свой банковский счет .

Что планируется изменить?

В Национальном банке во время заседания ВСК анонсировали презентацию окончательного варианта изменений уже на этой неделе. В первом варианте постановления предполагали, что ежемесячно можно будет совершать не более 30 транзакций на общую сумму в 100 тыс. грн. Однако в ходе обсуждения было принято решение отменить ограничения по количеству переводов.

Важно отметить, что речь идет именно о переводах с карты на карту (р2р). Вы можете оплачивать товары и услуги без ограничений даже после изменений. Также много было замечаний относительно того, что якобы количество переводов в 30 транзакций в месяц будет мешать волонтерской деятельности. На самом деле, абсолютное большинство украинцев осуществляет значительно меньше переводов. Однако чтобы снять этот аргумент, в НБУ в окончательном варианте переберут ограничения на переводы на волонтерские счета.

Какие ограничения введут:

создадут реестр дроп-счетов и их владельцев;

максимальная сумма перевода в месяц – 100 тыс. грн;

усиление требований банков к финмониторингу и ограничение оборота без подтверждения доходов

введение технических средств мониторинга использования карт в системе "дропов"

Кроме того, также в Украине появится реестр дроп-счетов. Заместитель директора Ассоциации членов платежных систем ЕВА Олеся Данильченко рассказывает OBOZ.UA: на самом деле уже сейчас большинство банков обменивается информацией о скомпрометированных счетах и владельцах этих счетов.

Однако новые правила обяжут вносить в этот реестр всех владельцев дроп-счетов, а также учитывать этот реестр при открытии новых счетов (детали пока не озвучили).

Помогут ли новые ограничения?

Один "дроп" за год в среднем пропускает через себя до 2,5 млн грн. Ограничение в 100 тыс. грн. в месяц означает, что сумма снизится в два раза. Вместе с тем дополнительные ограничения (ужесточение финмона, создание реестра и т.д) может привести к тому, что использование дроп-счетов для тех, кто хочет отмыть средства, подорожает в разы. Вместо одного дропа придется покупать сразу несколько.

"Создание реестра предусматривает дальнейшие шаги. Уже есть реестр для обмена информации между банками. Однако после того, как человек попадает в этот реестр, должны быть какие-то последствия для него. Сейчас банк может и не прекращать с таким клиентом сотрудничество, потому что клиент приносит средства, приносит комиссионное вознаграждение. Реестр не может быть создан ради самого реестра", – объясняет Олеся Данильченко.

Изменения однозначно увеличат стоимость использования дроп-счетов. Однако, как говорит Данильченко, большинство экспертов отрасли соглашаются: необходимо вводить уголовную ответственность для продающих свои карточки с целью их использования в схемах. Уголовная ответственность за это предусмотрена во многих странах ЕС.

Вместе с появлением уголовной ответственности также появится понимание, что такая деятельность незаконна и может привести к тяжелым последствиям. А пока счеты можно безнаказанно продавать, в понимании многих украинцев такой продает легальный. На самом же деле каждый клиент банка, соглашаясь с условиями договора, гарантирует, что счетом (и картой) он будет пользоваться персонально.

"Мы все считаем, что все же есть необходимость в уголовной ответственности. Это не решает полностью проблему. Проблема дроп характерна не только для нашей страны, схема работает и в ЕС. Но наличие уголовной ответственности вместе с просветительской деятельностью может повлиять на масштабы", – уверена Данильченко.

Кстати, уже сейчас владельцев дроп-счетов пытаются привлечь хотя бы финансовую ответственность налоговики. Как стало известно во время заседания Временной следственной комиссии, еще в 2022-м налоговики доначислили налоговые платежи только десяти владельцам дроп-счетов. Налоговая посчитала поступление на карту как прибыль. А из прибыли нужно платить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Уже в 2023-м, когда проблема "дропов" значительно ухудшилась, доначисленния от налоговой получили уже 728 владельцев дроп-счетов.

Максимальная сумма, прошедшая через одну карточку, составляет 36 млн грн. И если всю эту сумму считать прибылью, то налог может составить около 7 млн. грн. Всего "дропам", как говорит Железняк, начислено 58,8 млн грн налогов. "Очень много это люди из временно оккупированных территорий, но больше всего это студенты. Которые за одну-две тысячи гривен продают свои карточки злоумышленникам", – объяснил нардеп.

Ограничения переводов, жесткий финансовый мониторинг и даже реестр дроп-счетов существуют во многих странах ЕС. Более того, например, в Литве можно попасть в тюрьму за продажу своей карты. Ужесточение правил непременно ждет и украинцев.