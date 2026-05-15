Правила пересечения границы Украины обновили: кого не пустят из страны ЕС

В пункте пропуска "Порубное – Сирет" на украино-румынской границе с 15 мая прекратили пропускать домашних животных – со стороны Румынии. Причина – отсутствие возможности проведения ветеринарного контроля.

Об этом сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили: прохождение санитарно-ветеринарного контроля для домашних животных возможно в пункте пропуска "Дьяково – Халмеу".

При этом подчеркивается: еще в 2-х пунктах с животными не пропускали и ранее. Это:

"Красноильск – Викову де Сус";

"Дьяковцы – Раковец".

В Украине обновили правила пересечения границы

В то же время, с 12 мая при пересечении границы Украины система еЧерга автоматически проверяет наличие "Зеленой карты" – обязательного международного договора автострахования. Обновоение касается только коммерческого транспорта, для которого наличие "Зеленой карты" является обязательным условием пересечения границы:

автобусов;

грузовиков.

"При бронировании места в онлайн-очереди система будет автоматически проверять наличие страхования и отображать его статус в личном кабинете пользователя... Также в пользовательском кабинете будет отображаться срок действия страхования, чтобы водители могли вовремя позаботиться о его продлении", – сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

При этом, подчеркнул он, водителям стоит обращать внимание, вступил ли страховой сертификат в силу на момент бронирования, или нет. Ведь:

если нет – запись в очереди будет оставаться активной до получения статуса "На въезд";

если же в это время страхование не будет действовать, "система автоматически отменит запись".

