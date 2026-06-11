Пенсии в Украине кардинально пересчитают, а правила изменят: что приготовили

В Украине в ближайшее время презентуют новый проект пенсионной реформы. Он, в частности, должен предусмотреть вариант значительного увеличения размера пенсии (замещение).

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Фактический прожиточный минимум для пенсионера в Украине уже превышает 8 тыс. грн. Это та минимальная сумма, которая необходима для приобретения базового набора товаров и услуг (потребительской корзины). Вместе с тем, минимальная пенсия составляет всего 2,6 тыс. грн, а средняя – 7,2 тыс. грн .

То есть, абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получает выплату, которой физически не может хватить на базовые потребности. Следовательно, пенсионеры находятся за чертой бедности, а пенсионная система не справляется со своей основной функцией.

Вместе с тем, существует целая каста особых пенсионеров: ряд украинцев получает пенсии, размер которых выше 100 тыс. грн в месяц. И это также демонстрирует существующие проблемы и подтверждает необходимость реформировать систему.

Пенсионную реформу разрабатывают уже не первое десятилетие. В прошлом году свой вариант презентовала на тот момент министр соцполитики Оксана Жолнович. Вместе с ней реформу разрабатывала ее первый заместитель Дарья Марчак (на данный момент – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства). Однако, и Жолнович, и Марчак должности в Минсоце потеряли, а реформа снова оказалась на паузе.

Теперь реформу разрабатывает уже новый министр соцполитики Денис Улютин. "Большая реформа никогда не делается за год или два. Например, пенсионный закон 2002 года готовили семь лет. Это нормальный цикл, когда одна команда готовит фундамент, а другая – двигает дальше. Пенсионную реформу сейчас продолжает Минсоцполитики, и не начинает с нуля, а работает с наработками, которые делала предыдущая команда", – рассказала Марчак OBOZ.UA.

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова пояснила: сейчас комитет ожидает, что правительство направит свой вариант пенсионной реформы. В этом законопроекте, в частности, должны быть следующие нормы:

Коэффициент замещения – выйти хотя бы на 40% замещения зарплаты. "Желательно – 60. Иметь план достижения этой цели", – прокомментировала Третьякова.

– выйти хотя бы на 40% замещения зарплаты. "Желательно – 60. Иметь план достижения этой цели", – прокомментировала Третьякова. Урегулировать пенсии мобилизованных военных. Согласно действующему закону, только кадровые военные имеют так называемую "выслугу" – особые пенсионные права.

Согласно действующему закону, только кадровые военные имеют так называемую "выслугу" – особые пенсионные права. Выровнять пенсионный возраст для всех украинцев. Сейчас часть граждан имеет уникальное право раньше выходить на пенсию. Перейти на накопление хотя бы по профессиональным пенсиям (требование Директивы ЕС). "Для тех, кому поднимут зарплату – вводить накопительный компонент пенсий в Казначействе", – добавила Третьякова.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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