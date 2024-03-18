Правила для ВПЛ снова перепишут: кто получит право на денежные выплаты

В Украине готовят расширение списка категорий ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), которые смогут автоматически получать государственные выплаты. Таких категорий резко стало меньше с 1 марта, но теперь правила собираются снова переписать.

Уже были разработаны соответствующие изменения к постановлению Кабинета министров, сообщили в Министерстве реинтеграции 18 марта. Речь идет о так называемой помощи на проживание в размере 2000 грн на каждого взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью в месяц.

"Правительство нарабатывает расширение перечня категорий ВПЛ, которые смогут получать госпомощь. Уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц", – заявили в министерстве.

Какие категории ВПЛ хотят включить в новый список для выплат

Ряд переселенцев сможет получать выплаты, независимо от уровня доходов семьи. Это:

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя (воспитателей);

дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

лица с инвалидностью III группы;

тяжелобольные лица, которым не установлена инвалидность.

Еще несколько категорий ВПЛ смогут претендовать на помощь, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 9444 гривен. Это:

лица предпенсионного возраста;

люди, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком до 6 лет, нуждающемся в уходе;

лица, в составе семьи которых есть дети до 18 лет (или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования).

При этом период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ тоже предлагается продлить. Новый крайний срок планируют установить на 30 апреля 2024 года.

Напомним, по действующим правилам, с 1 марта 2024 года были автоматически продолжены выплаты исключительно для ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям. В частности, речь идет о:

пенсионерах, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает четыре прожиточных минимума для людей, потерявших трудоспособность, то есть 9 444 грн;

людях с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, людей из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей;

детей, прибывших без сопровождения родителей;

беременных с 30 недели беременности;

семьях с детьми до 14 лет, не имеющие возможности посещать воспитательные/учебные заведения или обучение происходит в гибридном формате (офлайн и онлайн), поэтому родители не имеют возможности работать;

семьях, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы;

семьях, в которых один из членов семьи ухаживает за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за обновления правил части ВПЛ задерживают выплаты за март. Тем, кто "вручную" подавал заявление на продолжение выплат, деньги переведут только под конец месяца.

Также стало известно, в Украине запустят новый вид помощи для ВПЛ. Речь идет о предоставлении субсидий на аренду жилья, такого механизма соцподдержки в Украине ранее не существовало.

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