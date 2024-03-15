Части ВПЛ задерживают выплаты за март: как долго придется ждать денег

Выплаты ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) в Украине в марте 2024 года будут осуществлены 15, 21 и 28 числа. То, что часть переселенцев получит деньги только под конец месяца связано с тем, что их выплаты будут продлены не автоматически, а только после подачи заявления.

Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, органы социальной защиты в целом получили 91,4 тыс. заявлений. Около 66% заявлений уже проработаны, еще 34% заявлений пока находятся в работе.

"Поэтому начисление средств для ВПЛ, имеющих право на продление выплат после подачи заявления, состоится 21 и 28 марта. Если вы подали заявление на продление выплаты, то средства будут зачислены вам до конца месяца", – заявили в Минсоцполитики.

Те, кто не подал заявление на переназначение выплат, еще могут это сделать. Минсоцполитики инициировало продление срока подачи заявлений до 31 апреля.

"Это означает, что подав заявление даже в апреле, человек получит деньги за март и апрель включительно. Если заявление будет предоставлено с 1 мая, то пособие будет назначаться с месяца обращения", – объяснили в ведомстве.

Кому из ВПЛ переведут выплаты 15 марта

Сегодня, 15 марта, деньги за март получит та часть переселенцев, которая право на автоматическое продление выплаты на 6 месяцев. Речь идет о пересмотре списков получателей, который начался с 1 марта 2024 года.

Это ВПЛ, потерявшие трудоспособность: пенсионеры, люди с инвалидностью 1-й и 2-й групп. Также выплаты продлили тяжелобольным детям, детям, ставшим сиротами или лишенным родительской опеки, родителям-воспитателям и приемным родителям.

"15 марта средства поступят на счета этим ВПЛ. Всего 671 тысяч человек уже направлено 1,4 млрд грн. Если вы относитесь к этим категориям и не получили выплат – обратитесь, пожалуйста, в ближайший ЦНАП или орган соцзащиты с заявлением на назначение выплаты", – отметили в Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запустят новый вид помощи для ВПЛ. Речь идет о предоставлении субсидий на аренду жилья, такого механизма соцподдержки в Украине ранее не существовало.

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