Правила для украинских беженцев в Польше изменят: заявили о "последней" помощи

В Польше, как и в других странах ЕС, постепенно ужесточают правила оказания помощи украинским беженцам. В Польше заявили, что законопроект о продлении помощи украинцам продолжают в последний раз. По новым правилам только те украинские семьи, которые работают и отдали детей в польскую школу, могут рассчитывать на поддержку.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Легальный статус пребывания украинских беженцев продлили до 4 марта 2026 года, но вместе с тем ужесточили условия для получения финансовой помощи. И пока представители польского президента заявляют, что это последняя помощь украинцам.

В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, которые не работают в Польше, а именно: медицинская реабилитация, программы лечения наркотиков, программы здравоохранения, вопросы, связанные с приобретением рецептурных лекарств, и другие льготы, связанные с медициной, как стоматологические услуги.

Социальную помощь могут получить только те украинцы, которые работают, а их дети ходят в польскую школу. Исключением станут родители с детьми с инвалидностью.

Кроме того, право на получение помощи будет связано с тем, что украинцы зарабатывают не менее 50% минимальной заработной платы. ZUS ежемесячно будет проверять, были ли иностранцы экономически активными. Если в определенном месяце это не было так, выплата помощи будет задержана, а перевод не будет отправлен. ZUS также будет проверять в реестре Главного командира Пограничной службы, выехал ли иностранец из Польши.

Для лучшей идентификации иностранцев, подающих заявки на получение помощи, и их детей, потребуется номер PESEL. При выдаче номера PESEL также будет проверяться место жительства детей в Польше. Новые правила также предусматривают интеграцию баз данных различных учреждений, что позволит эффективнее контролировать права иностранцев на помощь и устранить попытки мошеннического получения помощи.

Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил, что это "последний законопроект" о помощи украинским беженцам, который подписал президент Польши Кароль Навроцкий.

"Сегодня нет никакой основы и никакой причины для продолжения такого рода действий. Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть относиться к гражданам Украины, проживающим на территории Республики Польша, так же, как и ко всем другим иностранцам", – заявил Збигнев Богуцкий, сообщает Polska agencja prasowa.

