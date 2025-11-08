В Польше определили правила для украинцев: помощь продолжили "в последний раз", условия ухудшили, но не криминализировали поддержку Бандеры

Сейм Польши отклонил правки президента Кароля Навроцкого к закону о помощи гражданам Украины. Таким образом, уже сейчас известно окончательную модель помощи украинцам в Польше. Объем помощи существенно уменьшили и они будут действовать до марта следующего года. Следующего продления закона о помощи украинцам уже может не быть.

Как сообщает издание RMF24.pl , во время голосования за отклонение законопроекта Навроцкого проголосовали 244 депутата, против – 198, воздержались – трое. Таким образом, будут действовать те нормы, которые были приняты в законе, который уже подписал президент Польши.

Какие нормы отклонили?

Президент Польши предлагал увеличить наказание за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы и увеличение диапазона штрафных санкций за организацию незаконного пересечения границы – от 2 до 12 лет лишения свободы. Эту норму не поддержали.

Еще одним предложенным президентом изменением, которое не было включено в закон, было введение наказания за поддержку Степана Бандеры и деятельность ОУН-УПА на тех же условиях, что и за пропаганду нацизма, коммунизма или фашизма (лишение воды до трех лет).

Третьим предложенным президентом Польши изменением, которое также не было включено в правительственный акт, стало изменение закона о польском гражданстве. Согласно ему, минимальный срок непрерывного пребывания в Польше, необходимый для признания иностранца гражданином Польши, должен был быть продлен с 3 до 10 лет.

Какие правила будут действовать?

Легальный статус пребывания украинских беженцев продлили до 4 марта 2026 года, но вместе с тем ужесточили условия для получения финансовой помощи. И пока представители польского президента заявляют, что это последняя помощь украинцам.

В законе перечислены конкретные льготы, которые не будут доступны гражданам Украины, которые не работают в Польше, а именно: медицинская реабилитация, программы лечения наркотиков, программы здравоохранения, вопросы, связанные с приобретением рецептурных лекарств, и другие льготы, связанные с медициной как стоматологические услуги.

Социальную помощь могут получить только те украинцы, которые работают, а их дети ходят в польскую школу. Исключением станут родители с детьми с инвалидностью.

Руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заявил, что это "последний законопроект" о помощи украинским беженцам, который подписал Кароль Навроцкий.

"Сегодня нет никакой основы и никакой причины для продолжения такого рода действий. Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть относиться к гражданам Украины, проживающим на территории Республики Польша, так же, как и ко всем другим иностранцам", – заявил Збигнев Богуцкий, сообщает Polska agencja prasowa.

