Потеря военного билета: какое наказание ждет мужчин за отсутствие документа

Утрата военного билета в Украине может привести к серьезным штрафным санкциям, которые составляют от 510 до 1700 гривен. Для восстановления документа лицо должно обратиться в соответствующие военные органы, что должно быть сделано в течение 6 месяцев с момента потери.

OBOZ.UA выяснил, какие штрафы предусматриваются за потерю военного билета и как его восстановить. Информация о штрафных санкциях содержится в статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Военный билет удостоверяет статус личности как военнослужащего, военнообязанного или резервиста, а также определяет его обязанности и права. Утрата или повреждение этого документа может иметь серьезные последствия, предусмотренные действующим законодательством.

При небрежном хранении военного билета, что приводит к его потере или повреждению, лицо может быть привлечено к административной ответственности. Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, что составляет от 510 до 850 гривен. В случае повторного нарушения ответственность может быть увеличена до 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов, или от 850 до 1700 гривен.

Для восстановления утраченного или поврежденного военного билета необходимо обратиться в соответствующие военные органы. Согласно процедуре, предусмотренной Министерством обороны Украины, военный билет может быть восстановлен в случае потери, кражи, повреждения или уничтожения документа в результате стихийного бедствия. Также восстановление возможно в случае изменения личных данных владельца, таких как фамилия, имя или отчество.

Для получения нового военного билета необходимо обратиться к командиру (в случае военнослужащих) или руководителю территориального центра комплектования и социальной поддержки (в случае военнообязанных или резервистов). В случае утраты документа, лицо имеет право обратиться за его восстановлением не ранее 5 дней, но не позднее 6 месяцев с момента утраты.

Военный билет не только удостоверяет статус личности, но также обязателен для военнообязанных лиц, работающих или обучающихся. Несоблюдение этого требования также может привести к административному наказанию. Военное положение в Украине усиливает важность соблюдения требований военного учета, и в случае нарушения этих правил виновные могут стать объектом административных штрафов, которые предусматриваются законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в том числе за то, что не стал вовремя на учет). Пока штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их уже скоро повысят до уровня от 17 000 до 25 500 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!