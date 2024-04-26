Штрафы за нарушение правил военного учета собираются повысить в разы: какие суммы

В Украине статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП) предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в частности, за то, что не стал вовремя на учет). Пока что штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их намерены повысить до уровня от 17 000 до 25 500 грн.

Повышение штрафов предусматривает законопроект № 10379, который на данный момент принят за основу, в первом чтении. Предполагалось, что этот документ должен вступить в силу одновременно с уже подписанным президентом законом о мобилизации № 10499, который заработает с 18 мая. Однако депутаты могут не успеть с голосованием во втором чтении.

Так, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), согласно проекту закона, смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола – выносить постановление об этом. Обжаловать штраф можно будет уже в судебном порядке.

Размеры штрафов во время военного положения будут выше, чем в мирное время. Так, штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП) хотят установить на таких уровнях:

в мирное время – от 3400 до 5100 грн;

в особый период (в том числе во время военного положения) – от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Для граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 грн;

в особый период (включая военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн.

Для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций штрафы будут выше. Так:

в мирное время – от 17 000 до 34 000 грн;

в особый период (в частности, во время военного положения) – от 34 000 до 59 500 грн.

С какого возраста наступает административная ответственность

Как объясняла "Урядовому порталу" адвокат Елена Бражиненко-Божкова, согласно ст. 12 КУоАП административной ответственности подлежат лица, достигшие на момент совершения правонарушения 16-летнего возраста. При этом для лиц 16-18 лет применяются меры воздействия, предусмотренные статьей 24-1, а именно:

обязательство публично или в другой форме попросить прощения у потерпевшего;

предупреждение;

выговор или строгий выговор;

передача несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, их заменяющим, или под надзор педагогическому или трудовому коллективу с их согласия, а также отдельным гражданам по их просьбе.

В то же время в случае ряда нарушений (например, производства/торговли наркотиками, кражи, повреждения инфраструктуры, булинга, неподчинения правоохранителям, хулиганства и проч.), лица 16-18 лет подлежат административной ответственности на общих основаниях. Впрочем, даже в таком случае, с учетом характера правонарушения, к ним могут применить "облегченные" правила из ст. 24-1.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации № 10499. Отмечалось, что он вступит в силу через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины". Через некоторое время продлится переходный период – для того, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦНАП или ТЦК. Уже 17 апреля документ был опубликован в "Голосе Украины". То есть новый закон заработает уже с 18 мая.

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