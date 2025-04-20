Пошлины Трампа ударили по любителям шоколада – The Guardian

В Соединенных Штатах любители шоколада накануне Пасхи были вынуждены пересмотреть бюджет на сладости. Шоколадный кролик является таким же главным атрибутом Пасхи в США, как у нас пасхальные яйца. Однако в дополнение к уже имеющемуся 6-процентному тарифу на импорт шоколада, Белый дом, как известно, ввел еще один, универсальный 10-процентный. И это обусловило соответствующее повышение цен на сладости.

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Цена шоколадных изделий в США и так росла в течение последнего года, пишет The Guardian. Это произошло из-за роста стоимости главного ингредиента шоколада – какао. А теперь к этому добавились пошлины на импорт.

Дефицит какао составляет свыше 400 тысяч тонн, что значительно увеличило цену на продукт за последние несколько лет. В 2024 году цена за него достигла пика – более 12 000 долларов, что привело к резкому росту цен на шоколад по всему миру.

В США крупнейший производитель шоколада Hershey поднял цены на свои изделия и едва удерживал потребительский спрос. В 2024 году компания получила худшую прибыль за последние семь лет.

С введением президентом США Дональдом Трампом новых тарифов цена на шоколад вырастет еще больше, считают специалисты.

"Шоколад особенно чувствителен к росту цен, потому что это товар в продуктовом магазине, который на самом деле не имеет никаких заменителей.

Покраска картофеля – это не шутка. Именно так пытались в США заменить писанки на Пасху в 2023 году – из-за стремительного роста цен на яйца. Вот почему цены на яйца так выросли, и почему окрашивание картофеля не совсем работает", – сказал профессор экономики сельского хозяйства в Университете Пердью Джозеф Балагтас.

Покраска картофеля – это не шутка. Именно так пытались в США заменить писанки на Пасху в 2023 году – из-за стремительного роста цен на яйца. Это не сработало, как объяснил профессор, потому что картофель, в отличие от яиц, быстро портится.

А с шоколадом дело в том, что какао можно выращивать только в тропическом климате. В США деревья какао бобов есть только на Гавайях и в Пуэрто-Рико – и в небольших объемах. То есть подавляющее большинство какао бобов, потребляемых в США, импортируется.

"Соединенные Штаты производят 100 тонн какао в год. А мы используем около 120 тонн какао в год, и Dandelion считается очень маленьким производителем. Нет никаких шансов, что США смогут производить столько какао, сколько нам действительно нужно", – цитирует издание совладельца Dandelion Chocolate Грега д'Алессандра.

Отдельно производителям шоколада (кстати, как и другим предприятиям) нужно беспокоиться также об инфляции на всех этапах своего производственного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, начатая администрацией Дональда Трампа торговая война будет иметь последствия для всех стран мира – не станет исключением и Украина, кроме очевидных угроз для экономики страны, новые пошлины США несут возможность для украинских производителей – в частности, из-за удешевления топлива и потенциального увеличения спроса на украинскую продукцию.

Ранее старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай прогнозировал рост в Украине цен на американские автомобили, электронику, технику и другие товары из США, содержащие импортные комплектующие.

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