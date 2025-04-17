Пошлины Трампа открывают перед Украиной двери: названы преимущества торговой войны США

Начатая администрацией Дональда Трампа торговая война будет иметь последствия для всех стран мира – не станет исключением и Украина. Впрочем, помимо очевидных угроз для экономики страны, новые пошлины США несут возможность для украинских производителей – в частности, из-за удешевления топлива и потенциального увеличения спроса на украинскую продукцию.

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Об этом сообщили в Нацбанке Украины. Финрегулятор перечислил, как Украина может использовать в свою пользу геополитическую нестабильность, активизацию деглобализации и торговое противостояние крупнейших экономик мира из-за политики Белого дома:

охлаждение мировой экономики может привести к снижению цен на энергоресурсы ;

; рост напряженности между странами может увеличить спрос на украинские металлы и оборонные технологии ;

; возможная перестройка логистических и производственных цепочек открывает двери для более активного использования транспортного и инвестиционного потенциала Украины ;

; благодаря высокой адаптивности украинского бизнеса, экспорт товаров может быть перенаправлен на более доступные рынки.

При этом отмечается, что в настоящее время обострение торговых противостояний в мире не отразилось на украинской экономике, однако в дальнейшем это будет сдерживать ее восстановление. В частности, тарифные войны могут ослабить внешний спрос на отдельные товары украинского экспорта. Впрочем, аграриям не стоит сильно переживать, поскольку сельскохозяйственная продукция будет востребована даже в условиях охлаждения мировой экономики.

Как известно, 5 апреля Дональд Трамп объявил о глобальных пошлинах, которые будут введены на импорт из большинства стран мира в США. Согласно принятым правилам, к товарам из Украины должна применяться ставка в 10%. Впрочем, эксперты инвестиционной группы ICU предупредили, что это может ослабить союзников и партнеров Украины и привести к уменьшению их возможности поддерживать Украину в войне с Россией. В то же время усиление пошлин может иметь положительный эффект:

снижение цен на нефть и природный газ, что облегчит импортную нагрузку;

барьеры, которые ЕС и другие страны могут создать для американских сельхозкомпаний, облегчат доступ на рынки украинской агропродукции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай прогнозировал рост в Украине цен на американские автомобили, электронику, технику и другие товары из США, содержащие импортные комплектующие. Эксперты ожидают общий проинфляционный эффект и давление на украинский рынок.

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