Популярный продукт снова подорожает: украинцам прогнозируют рост цен уже в ближайшие месяцы

В течение следующих трех месяцев хлеб в Украине может подорожать до 6%, хотя рост будет происходить постепенно – ориентировочно до 2% в месяц. Главными причинами остаются подорожание логистики, энергоносителей, удобрений и других расходов производителей, а также длительное влияние войны на экономику.

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Об этом рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии медиа. По его словам, в ближайшие месяцы производители будут стараться избегать резких изменений стоимости продукции, однако полностью сдержать рост цен уже становится все сложнее.

Ожидается, что в течение лета и начала осени хлеб может прибавить в цене до 6%. При этом традиционно массовые сорта хлеба дорожают постепенно в среднем не более чем на 2% за месяц. Именно поэтому специалисты не прогнозируют шокового подорожания, но постепенный рост ценников в магазинах является практически неизбежным.

Основной фактор – резкое увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции. За последний год существенно выросли расходы на:

топливо и логистику;

электроэнергию;

минеральные удобрения;

оплату труда;

ремонт и обслуживание техники.

Как отмечает Пендзин, сегодня обработка одного гектара земли обходится аграриям примерно на 35-40% дороже, чем раньше. При этом урожайность во многих регионах остается на уровне прошлого года, что не позволяет компенсировать увеличение затрат за счет большего объема производства.

В результате производители вынуждены постепенно перекладывать часть затрат на конечную стоимость продукции. Однако, по словам эксперта, тенденция касается не только хлебобулочных изделий. Согласно прогнозам, в ближайшее время под давлением могут оказаться и другие популярные продукты питания, речь идет о:

молочной продукции;

мясе и мясных изделиях;

овощи так называемого борщевого набора;

отдельных видах бакалеи.

На рынок продолжают влиять как внутренние экономические факторы, так и последствия войны, которые усложняют логистические цепи и увеличивают расходы бизнеса практически на всех этапах производства. Несмотря на относительно стабильные показатели урожая, аграрный сектор продолжает работать в сложных условиях.

Предприятия сталкиваются с проблемами безопасности, нехваткой кадров, дорогими кредитами и высокими производственными затратами. Кроме того, значительное влияние на цены оказывают расходы на транспортировку продукции, которые остаются существенно выше, чем до начала полномасштабной войны. Именно поэтому даже при отсутствии дефицита продукции в магазинах стоимость продовольствия постепенно растет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по итогам мая-2026 в годовом исчислении (к маю-2025) инфляция замедлилась с 8,6% до 8,2%. Одним из драйверов общего роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания – на 7,9%. За год сильнее всего в цене прибавили рыба и животные жиры (в частности, сало).

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