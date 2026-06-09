В Украине выросли цены: названы продукты, которые больше всего подорожали за год

В Украине по итогам мая-2026 в годовом исчислении (к маю-2025) инфляция замедлилась с 8,6% до 8,2%. Одним из драйверов общего роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания – на 7,9%. За год сильнее всего в цене прибавили рыба и животные жиры (в частности, сало)– они подорожали на 21,2% и 22,8% соответственно. Также в топ вошел хлеб, цены на который поднялись на 15,5%.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Следует учитывать, что как и в любой другой официальной статистике, в расчет берутся усредненные цены на те или иные товары.

"Инфляция на потребительском рынке в мае 2026 года по сравнению с апрелем составила 0,9%, с маем 2025 года – 8,2%", – говорится также в отчете ведомства.

Цены на продукты: что подорожало, а что подешевело

За последний год, по данным официальной статистики, в Украине заметно подорожал целый ряд продуктов питания. Больше всего выросли цены на следующие продукты:

Съедобные животные жиры (сало, смалец, кулинарные смеси и т.д.) – "плюс" 22,8% за год (за месяц цены упали на 0,2%, что не изменило общей динамики);

– "плюс" за год (за месяц цены упали на 0,2%, что не изменило общей динамики); рыба и продукты из рыбы – на 21,2% за год (за цена выросла на 1,8%);

– на за год (за цена выросла на 1,8%); хлеб и хлебопродукты – 19,2% за год, в частности сам хлеб 15,5% (только за последний месяц – "плюс" 2,1%);

– за год, в частности (только за последний месяц – "плюс" 2,1%); подсолнечное масло – 18,9% (за месяц – 2%);

– (за месяц – 2%); яйца – 10,4% (за последний месяц они подешевели сразу на 15,3%, но даже это сезонное изменение не компенсировало годового подорожания).

В то же время за год существенно снизились цены на овощи – на 16,8%. Подешевел и сахар – на 10,3%, а также сливочное масло – на 0,6%. Во всех остальных категориях зафиксировано подорожание.

Не только продукты: как изменились другие цены и тарифы

Что касается других потребительских цен, то Госстат в очередной раз зафиксировал удешевление одежды и обуви ("минус" 5,2% и 5,7% за год соответственно). Также отмечено падение цен на фармацевтическую продукцию и медоборудование (-2,9%) и на аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации (-2,4%).

Все остальное только дорожало. Так, услуги:

образования выросли в цене на 14,4% за год;

ресторанов и гостиниц – на 13,8%;

связи – и вовсе на 15,7%.

Здравоохранение стало дороже на 2,33%, а вот транспорт – на 20%. Топливо и масла, в частности, подорожали сразу на 38,7%.

Не изменились за год коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – газ и отопление. Также не было подорожания электроэнергии для бытовых потребителей.

Зато услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 5,7%, содержание и ремонт – на 5,5%, а уборка мусора – на 7,3%. Фактическая стоимость аренды жилья выросла на 8,9%.

Что это означает

Замедление общей инфляции до 8,2% не означает, что товары и услуги начали дешеветь – они просто растут в цене более медленными темпами, чем раньше. При этом реальная нагрузка на кошельки граждан остается высокой, поскольку больше всего дорожают именно базовые продукты ежедневного потребления, такие как хлеб и жиры, а также транспортные расходы.

Сдерживать общий показатель инфляции пока помогают сезонное удешевление овощей, а также действие правительственного моратория на повышение тарифов на газ и отопление для населения. В то же время существенное подорожание топлива и масел создает постоянное давление на себестоимость других товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы разработал два сценария развития. В первом средняя зарплата в следующем году составит 35 010 грн, а цены вырастут на 8,9%. Второй сценарий предусматривает среднюю зарплату в 34 409 грн и инфляцию в 8%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!