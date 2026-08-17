Украинцам резко повысили цены на популярный летний продукт: сколько он теперь стоит

В Украине оптовые цены на арбузы уже упали до 2-10 грн/кг, за неделю они подешевели в среднем на 34%, а по сравнению с прошлым годом — на 47%. Из-за большого урожая и слабого спроса на крупные арбузы цены могут снижаться и дальше, поэтому украинцам стоит ожидать еще более дешевых бахчевых культур.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Погодные условия способствуют быстрому созреванию урожая. Из-за высокой температуры арбузы в украинских хозяйствах созревают быстрее, поэтому фермеры вынуждены активно собирать их и выводить на продажу.

В результате предложение стало существенно превышать текущий спрос. Особенно сложная ситуация сложилась с крупными арбузами, которые в настоящее время пользуются меньшим спросом среди покупателей. Фермеры фактически оказались перед необходимостью быстро реализовать урожай, ведь длительное хранение арбузов без соответствующих условий может привести к потере качества и дополнительным убыткам.

По состоянию на середину августа оптовые цены на арбузы колеблются в пределах 2-10 грн/кг. Таким образом, даже верхняя граница нынешнего диапазона остается относительно низкой, а наименее востребованную продукцию фермеры могут сдавать буквально по несколько гривен за килограмм.

По оценкам EastFruit, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года арбузы сейчас стоят в среднем на 47% дешевле. То есть сезон-2026 оказался для производителей значительно менее выгодным с точки зрения ценовой конъюнктуры.

Почему арбузы так резко дешевеют

Основная причина – избыток предложения. Жаркая погода ускорила созревание арбузов, поэтому значительные объемы урожая одновременно поступили на рынок. Если фермеры собирают продукцию примерно в один период, продавцам приходится конкурировать между собой за покупателя.

Кроме того, ситуацию усугубляет слабый спрос на крупные арбузы. По словам участников рынка, значительная часть нынешнего предложения приходится именно на продукцию крупного калибра. Оптовики и торговые сети не спешат закупать такие арбузы крупными партиями, поскольку в магазинах они продаются медленно.

Из-за этого фермеры вынуждены снижать цену, чтобы не накапливать нереализованный товар. Еще одним негативным фактором для украинских производителей стала погода в южных регионах.

Там наблюдается засуха, которая негативно сказывается на качестве части урожая. Если внешний вид или другие характеристики арбуза не соответствуют требованиям торговых сетей, продать его по высокой цене становится значительно сложнее.

Крупные арбузы могут подешеветь ещё больше

В ближайшие недели ситуация для продавцов крупных арбузов может оставаться сложной. Эксперты не ожидают заметного улучшения ценовой ситуации в ближайшее время. Напротив, стоимость арбузов весом более 5 кг может продолжить снижаться.

Причина проста: фермеры заинтересованы как можно быстрее продать уже собранный урожай. Если одновременно созревает новая партия арбузов, а спрос остается низким, производителям приходится снижать цены, чтобы освободить складские и торговые мощности и получить хотя бы часть средств за выращенную продукцию.

Поэтому для крупных арбузов риск дальнейшего снижения цен сейчас остается особенно высоким. В то же время говорить о полном обвале цен на всю продукцию не стоит. По словам отраслевых экспертов, качественные арбузы могут продаваться дороже. Однако предложение такой продукции остается ограниченным.

То есть на рынке формируется заметная разница между качественными арбузами, соответствующими требованиям покупателей, и продукцией, которую нужно реализовать как можно быстрее.

Украинские фермеры наращивают производство

Интересно, что, несмотря на сложную ценовую ситуацию, отдельные регионы Украины увеличивают производство бахчевых культур. В частности, Винницкая область наращивает выращивание арбузов. При благоприятных условиях урожайность в некоторых хозяйствах может достигать 80 тонн с гектара.

Увеличение производства в условиях высокой урожайности одновременно создает дополнительное давление на рынок, ведь чем больше продукции фермеры выращивают и одновременно выводят на продажу, тем сложнее поддерживать высокую цену без соответствующего роста спроса.

Цены на арбузы в супермаркетах

Как показал собственный мониторинг OBOZ.UA, по состоянию на 17 августа цены на арбузы в крупнейших розничных сетях колеблются в пределах 9,50-19 грн/кг. На данный момент крупные сети установили следующие цены:

"Сильпо" – 19,90 грн/кг;

"Auchan" – 14,90 грн/кг;

"Varus" – 9,90 грн/кг;

"Novus" – 15,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко подорожала белокочанная капуста нового урожая — сейчас фермеры продают ее по 15–22 грн/кг, что примерно на 37% больше, чем неделей ранее. Цена уже в среднем на 59% превышает прошлогодний уровень, а из-за дефицита предложения, жары и высокого спроса фермеры допускают дальнейшее подорожание.

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