Польша заработала на беженцах из Украины миллиарды евро: сколько дала взамен

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и до конца 2024 года приют в Польше нашли около 1,6 млн украинских граждан. Причем доходы казны, полученные от беженцев из Украины, значительно превысили расходы на их поддержку.

Как сообщает "Польское радио", об этом представляя ежегодный обзор в Сейме заявил заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек. Он отметил, что уровень трудоустройства взрослых украинцев в Польше (70%) значительно выше, чем в Германии (25%) и Чехии (48%), поэтому большинство из них не полагаются на социальную помощь.

"Эти изменения усилили систему, повысили внутреннюю безопасность и значительно снизили стоимость помощи", – сказал заместитель министра.

Согласно приведенным им данным, только в 2024 году украинцы в Польше более 21 млрд злотых. А именно:

налог на прибыль – примерно 5 млрд злотых (1,19 млрд евро);

(1,19 млрд евро); взносы на социальное страхование – 12,7 млрд злотых (3,02 млрд евро);

(3,02 млрд евро); налог на добавленную стоимость (НДС) – 4 млрд злотых (950 млн евро).

Зато из специального фонда на помощь граждане Украины получили почти 12 млрд злотых в 2022 году и более 8 млрд злотых – в 2024-м.

"Инвестиция, которая окупается"

"Мрачные сценарии, которые продвигали популисты – о росте безработицы и коллапсе рынка труда – оказались выдумкой. Мудрая помощь оказалась инвестицией, которая окупается", – заявила депутат Сейма от правящей "Гражданской коалиции" Дорота Марек.

Некоторых политиков от правопопулистской партии "Конфедерации", которые призывают к сокращению помощи, заместитель министра Мрочек обвинил в повторении "московской пропаганды". Он напомнил им, что поддержка Украины жизненно важна для собственной безопасности Польши.

"Это был необходимый и прекрасный поступок – знак человечности и понимания наших общих интересов", – добавил он.

И OBOZ.UA сообщал, что правительство Польши все же готовится поэтапно сворачивать предоставление гражданам Украины статуса временной защиты. Для этого правительство страны уже разрабатывает соответствующий законопроект, о котором должны быть проинформированы все украинские беженцы.

