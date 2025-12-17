Зацепит каждого беженца из Украины в Польше: у Навроцкого отменят все поблажки

Правительство Польши готовится поэтапно сворачивать предоставление гражданам Украины статуса временной защиты. Для этого правительство страны уже разрабатывает соответствующий законопроект, о котором должны быть проинформированы все украинские беженцы.

Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава кабинета президента Павел Шефернакер. В случае принятия соответствующего решения страна начнет сворачивать помощь, предусмотренную спецзаконом о помощи гражданам Украины.

"Президент Кароль Навроцкий четко заявил: больше не будет бесконечного продолжения особых условий для беженцев из Украины. Положения, которые были необходимыми, когда в Польшу прибыла волна беженцев, сегодня нужно отменить", — написал Шефернакер.

Он назвал это "сменой курса", в результате которой на украинцев в Польше начнут распространяться общие правила для иностранцев. С этой целью уже был разработан необходимый законопроект.

Почему в Польше отменяют спецзакон об украинцах

По данным издания Interia, документ подготовили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши. Его целью является прекращение действия принятого в марте 2022 года спецзакона о помощи украинцам, который позволял им легально находиться в стране и обеспечивал доступ к медицинским услугам, образованию и рынку труда.

"Он предусматривает, что после 4 марта 2026 года ко всем украинцам будут относиться так же, как и к другим иностранцам. Большинство беженцев нашли работу, их дети учатся в школах и интегрировались. Поэтому дальнейшее функционирование закона со специальными положениями может создать риск неравного отношения", – сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

Детали нового закона

Новый правительственный проект назвали реакцией как на рекомендации Европейской комиссии по постепенному отходу от временной защиты украинцев, так и на предыдущее вето Навроцкого, который ранее отказался подписать поправки, которые продолжали бы действия специального закона. Его положения предусматривают:

отмену норм спецзакона , который предоставлял украинцам исключительные условия пребывания в Польше;

, который предоставлял украинцам исключительные условия пребывания в Польше; введение этапной отмены действующих правовых решений ;

; разработка переходных положений для обеспечения плавного перехода к новым правилам.

В польском МВД не исключают, что законопроект может быть принят еще в этом году. До 4 марта 2026 года будут действовать действующие правила.

Сколько украинцев планируют покинуть Польшу

Как сообщает Rzeczpospolita, украинцы являются важной частью польского рынка труда. Из более 1,5 млн граждан Украины, которые легально находятся в Польше, 854 тыс. человек застрахованы в Учреждении социального страхования (ZUS) – это около 5% всех застрахованных.

Впрочем, согласно отчету Польского института экономики, в будущем примерно 650 тыс. работающих украинцев могут покинуть польский рынок труда. Главным фактором влияния на украинских граждан оказались совсем не выплаты, а стабильный правовой статус.

Отмечается, что, несмотря на экономическую интеграцию(среди украинцев 75-85% трудоустроены), более весомую роль играют социальная и культурная интеграция, а также ощущение принадлежности. Поэтому среди тех, кто планирует уехать из Польши:

до 300 тысяч "гостей" – преимущественно мужчин, занятых на простых работах или со средним уровнем квалификации (39% всех украинцев);

– преимущественно мужчин, занятых на простых работах или со средним уровнем квалификации (39% всех украинцев); 285 тыс. "временщиков" – молодых женщин, занятых преимущественно в сфере услуг и рассматривающих пребывание в Польше как временное (39%);

– молодых женщин, занятых преимущественно в сфере услуг и рассматривающих пребывание в Польше как временное (39%); около 75 тыс. "оседлых" – молодых украинцев (медианный возраст – 37 лет), которые живут в Польше более 4 лет и имеют высокий уровень интеграции.

В целом 60% взрослых украинцев рассматривают пребывание в Польше как временное. Зато 40% имеют высокую вероятность остаться в этой стране навсегда.

