Беженку заставили заплатить за отопление квартиры в Киеве 115 тыс. грн: годами не платила за коммуналку

Шевченковский районный суд Киева по иску "Киевтеплоэнерго" обязал беженку, которая находится за границей, заплатить коммунальный долг в размере 115,7 тыс. грн. Долг накапливался много лет.

Об этом говорится в материалах дела №761/48992/25. Речь идет о задолженности за отопление и горячую воду. Ответчица направила в суд возражения, в котором указала, что в квартире не проживает и находится за границей. В квартире кроме нее зарегистрирован еще один человек: они должны выплатить долг в равных частях.

"Ответчиками не предоставлено доказательств обращения к истцу с заявлением о не проживании в квартире в спорный период и что они желают прекратить получение жилищно-коммунальных услуг в частности, на время их отсутствия по указанному адресу, а потому оснований для освобождения ответчиков от оплаты жилищно-коммунальных услуг нет", – говорится в материалах дела.

Таким образом, поскольку ответчики зарегистрированы в вышеупомянутой квартире, они должны нести солидарную ответственность по обязательствам по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Взыскать солидарно в пользу Коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевтеплоэнерго" задолженность за услуги по централизованному отоплению (поставке тепловой энергии) и снабжению горячей воды по состоянию на 31.08.2025 г. в размере 115745,56 грн", – говорится в решении суда.

Отметим, украинцы должны платить за централизованное отопление (если не установлен квартирный счетчик) и содержание многоквартирного дома даже в случае, если они не живут в квартире. Также будет начисляться и абонплата на газ. При этом такие начисления почти невозможно отменить через суд.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах ЕС прозвучали заявления о необходимости возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Среди этих стран Польша, Чехия и Германия. Однако на данный момент эта категория людей имеет такое же право на временную защиту, как и все остальные украинские беженцы.

