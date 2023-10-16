Покупку б/у автомобилей разрешили оформлять онлайн: в Дії начался тест новой функции
В Украине началось тестирование перерегистрации автомобилей онлайн. Сделать это можно в Дії – там стартовал бета-тест новой услуги. Она позволит изменять собственника после продажи авто в несколько кликов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, онлайн-перерегистрация будет действовать для таких видов транспортных средств:
- легковые автомобили;
- мотоциклы;
- мопеды.
Чтобы воспользоваться услугой, продавцу нужно оформить договор в Дії и поделиться им с помощью QR-кода или ссылки. Покупатель после этого должен ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и оформить техпаспорт.
Регионы, в которых находятся продавец и покупателей, могут быть разными. В таком случае новый владелец авто сможет заказать доставку номерных знаков и документов через "Укрпочту".
Чтобы проверить, как работает функция, нужно записаться на бета-тест, отметил Федоров. Сделать это можно по ссылке. Стоит учитывать, что тестирование работает только для настоящих сделок. То есть присоединиться смогут те, кто продает и покупает автотранспорт.
Как сообщал OBOZ.UA, с август в Украине также изменились правила регистрации авто. Требования упростили для покупателей новых машин в автосалонах.
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