Покупку б/у автомобилей разрешили оформлять онлайн: в Дії начался тест новой функции

В Украине началось тестирование перерегистрации автомобилей онлайн. Сделать это можно в Дії – там стартовал бета-тест новой услуги. Она позволит изменять собственника после продажи авто в несколько кликов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, онлайн-перерегистрация будет действовать для таких видов транспортных средств:

легковые автомобили;

мотоциклы;

мопеды.

Чтобы воспользоваться услугой, продавцу нужно оформить договор в Дії и поделиться им с помощью QR-кода или ссылки. Покупатель после этого должен ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и оформить техпаспорт.

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Регионы, в которых находятся продавец и покупателей, могут быть разными. В таком случае новый владелец авто сможет заказать доставку номерных знаков и документов через "Укрпочту".

Чтобы проверить, как работает функция, нужно записаться на бета-тест, отметил Федоров. Сделать это можно по ссылке . Стоит учитывать, что тестирование работает только для настоящих сделок. То есть присоединиться смогут те, кто продает и покупает автотранспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, с август в Украине также изменились правила регистрации авто. Требования упростили для покупателей новых машин в автосалонах.

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