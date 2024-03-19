Поиск работы в Украине: как не попасться на мошеннический "офис"

Украинцам при поиске работы довольно часто предлагают работу в call-центрах, однако очень часто речь идет о мошеннических офисах. Однако граждане могут минимизировать риск попадания на "офисы".

Об этом говорится в материале популярного портала по поиску работы. Перед собеседованием поищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, соцсети, почитайте отзывы.

Какие еще есть способы проверки?

Спрашивайте у рекрутеров как можно больше деталей о работе: чем более точные ответы получите, тем меньше сомнений у вас будет. Включайте критическое мышление. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день – это выдумка мошенников. Если вас смущает, реальна ли зарплата указана в вакансии, просмотрите соответствующую должность в других компаниях. Так вы будете иметь всеобщее понимание, сколько в среднем платят на рынке. Если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы.

Чаще всего "офисные" мошенники прикрываются должностями:

менеджер по продажам,

менеджер по работе с клиентами,

менеджер по обслуживанию и т.д.

К работе рекрутеры так называемых офисов обычно привлекают людей без опыта работы, обещая высокую зарплату в долларах. В условиях они отмечают: активность, возможность быстро учиться и желание много зарабатывать.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, во время войны мошенники активизировались, как и сборы средств для ВСУ. Обычно проблем не возникает со сборами, открытыми друзьями или знакомыми, которым вы доверяете. Но необходимо убедиться, что публикацию действительно выставил этот человек, ведь часто злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя.

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