Как правильно донатить на ВСУ: стало известно, как проверить, кому отправляете деньги на благотворительность

Во время войны мошенники активизировались, как и сборы для ВСУ. Обычно проблем не возникает со сборами, открытым друзьями или знакомыми, которым вы доверяете. Но необходимо убедиться, что публикацию действительно выставил этот человек, ведь часто злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя.

Для этого следует связаться с этим знакомым другими каналами коммуникации. Об этом сообщили на сайте киберполиции Украины.

Как удостовериться, что сбор открыл не аферист?

попросите отчеты за предыдущие периоды и сборы;

убедитесь, освещена работа волонтера или частного лица в информационном поле;

проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ.

Проверка фондов и общественных организаций

Эти структуры должны быть официально зарегистрированы, поэтому проверять их не сложно. Однако мошенникам тоже нетрудно прикрываться известными названиями и именами для своей преступной деятельности.

Для проверки рекомендуется сделать следующие шаги:

проверьте их членство в профессиональных ассоциациях, вроде Ассоциации Благотворителей Украины;

убедитесь, что ЕГРПОУ внесен в реестры Минюста;

выясните, есть ли БФ или ОО физическое присутствие (офис, действительные номера телефонов) и персонал;

попросите сведения об учредителях и отчетности за предыдущие годы — публичная информация, которая должна быть в свободном доступе. Отсутствие таких данных повышает вероятность того, что вы наткнулись на мошенников;

узнайте о сотрудничестве с известными организациями, волонтерами и публичными лицами;

проверьте наличие отличий и отзывов о работе;

установите, заручались ли БФ или ОО поддержкой со стороны публичных лиц;

проверьте наличие в информационном поле;

воспользуйтесь сервисом поиска изображений в Google, как и в случае с проверкой частного лица или волонтера.

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине довольно часто блокируют банковские счета граждан, в частности, и через благотворительные сборы средств. Однако существует процедура, с помощью которой можно избежать блокировки.

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