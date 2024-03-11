Как правильно донатить на ВСУ: стало известно, как проверить, кому отправляете деньги на благотворительность
Во время войны мошенники активизировались, как и сборы для ВСУ. Обычно проблем не возникает со сборами, открытым друзьями или знакомыми, которым вы доверяете. Но необходимо убедиться, что публикацию действительно выставил этот человек, ведь часто злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя.
Для этого следует связаться с этим знакомым другими каналами коммуникации. Об этом сообщили на сайте киберполиции Украины.
Как удостовериться, что сбор открыл не аферист?
- попросите отчеты за предыдущие периоды и сборы;
- убедитесь, освещена работа волонтера или частного лица в информационном поле;
- проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ.
Проверка фондов и общественных организаций
Эти структуры должны быть официально зарегистрированы, поэтому проверять их не сложно. Однако мошенникам тоже нетрудно прикрываться известными названиями и именами для своей преступной деятельности.
Для проверки рекомендуется сделать следующие шаги:
- проверьте их членство в профессиональных ассоциациях, вроде Ассоциации Благотворителей Украины;
- убедитесь, что ЕГРПОУ внесен в реестры Минюста;
- выясните, есть ли БФ или ОО физическое присутствие (офис, действительные номера телефонов) и персонал;
- попросите сведения об учредителях и отчетности за предыдущие годы — публичная информация, которая должна быть в свободном доступе. Отсутствие таких данных повышает вероятность того, что вы наткнулись на мошенников;
- узнайте о сотрудничестве с известными организациями, волонтерами и публичными лицами;
- проверьте наличие отличий и отзывов о работе;
- установите, заручались ли БФ или ОО поддержкой со стороны публичных лиц;
- проверьте наличие в информационном поле;
- воспользуйтесь сервисом поиска изображений в Google, как и в случае с проверкой частного лица или волонтера.
Как сообщал OBOZ.UА, в Украине довольно часто блокируют банковские счета граждан, в частности, и через благотворительные сборы средств. Однако существует процедура, с помощью которой можно избежать блокировки.
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