Подсанкционный бизнесмен с паспортом РФ вывел украинский бизнес на миллиард в частные руки в обход государства – "Схемы"

После начала полномасштабной войны украинские правоохранители арестовали имущество и активы более чем на 1 миллиард гривен предпринимателя с российским паспортом Игоря Наумца. Но бюджет до сих пор не пополнился за его счет; напротив, за это время этот бизнес перешел в руки нового частного владельца в обход государства.

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Соответствующее расследование провели "Схемы". Они напомнили, что, по версии следователей, холдинг Наумца Unigran "свои миллионные прибыли направлял на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Наумец, который теперь находится под санкциями, – владелец украинских предприятий по добыче песка и щебня (в Житомирской и Киевской областях), производству тротуарной плитки и компонентов взрывчатки для промышленных целей. Журналисты отметили, что общественности он в основном неизвестен, но его хорошо знают в бизнес-кругах.

Собственную компанию Наумец основал в 90-х, она разрослась в большой холдинг, который, по факту, стал монополистом.

Бизнесмен тесно связан с РФ – там у него есть недвижимость и там же он развивал бизнес, связанный с продажей украинских полезных ископаемых и производством стройматериалов. Один из менеджеров Unigran публично признавал поставки в Россию и Беларусь.

К примеру, в 2015 году компания продала почти 100 вагонов щебня "Федеральному агентству специального строительства", которое в то время подчинялось МО РФ и строило объекты для ВПК страны-агрессора (в том числе в оккупированном Крыму).

По состоянию на октябрь 2024 года часть фирм Наумца в России была ликвидирована. Однако осталось четыре компании, связанные с его родными или приближенными людьми. Они продолжают платить налоги в бюджет агрессора.

"Схемы" утверждают, что Наумец (хотя и отрицает это) продолжает через третьих лиц контролировать "Бахчисарайский консервный завод" на в.о. полуострове.

В распоряжении журналистов также есть переписка предпринимателя за 2016 год, которая говорит о его симпатиях к РФ.

Из Украины он выехал за неделю до начала большой войны, 16 февраля 2022 года, через территорию Польши в Россию. Сейчас живет в Великобритании, но периодически летает в РФ.

В Украине против него продолжается расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса. После ареста имущества Наумец вывел себя из числа собственников основных своих компаний.

Закончилось все тем, что ни аресты, ни санкции не сработали: активы получил новый частный собственник, а не государство.

По уголовному делу, в рамках которого прокуроры отмечали возможную дальнейшую конфискацию активов, по решению судьи Печерского суда Сергея Вовка был снят арест с имущества, а Офис генпрокурора почему-то отказался от своей же апелляции на это решение.

В начале 2024 года, через месяц после снятия ареста, часть имущества (земельные участки, комплекс зданий, спецтехника, вагоны) по заниженной стоимости через цепочку фирм перешла в собственность структур Сергея Шапрана. Это броварской бизнесмен, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

По версии "Схем", Шапран и Владимир Соцков – один из менеджеров части компаний Наумца – создали три новых фирмы "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент". Последние и приобрели активы Unigran у фирм-посредников.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 621 компания в Украине незаконно лишилась российских владельцев, продолжая работать и выигрывать государственные тендеры. Пробелы в законодательстве и отсутствие контроля позволяют российским капиталам беспрепятственно выходить из страны.

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