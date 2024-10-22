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Подсанкционный бизнесмен с паспортом РФ вывел украинский бизнес на миллиард в частные руки в обход государства – "Схемы"

Дарья Дурова
Личные финансы
3 минуты
3,7 т.
Игорь Наумец

После начала полномасштабной войны украинские правоохранители арестовали имущество и активы более чем на 1 миллиард гривен предпринимателя с российским паспортом Игоря Наумца. Но бюджет до сих пор не пополнился за его счет; напротив, за это время этот бизнес перешел в руки нового частного владельца в обход государства.

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Соответствующее расследование провели "Схемы". Они напомнили, что, по версии следователей, холдинг Наумца Unigran "свои миллионные прибыли направлял на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Наумец, который теперь находится под санкциями, – владелец украинских предприятий по добыче песка и щебня (в Житомирской и Киевской областях), производству тротуарной плитки и компонентов взрывчатки для промышленных целей. Журналисты отметили, что общественности он в основном неизвестен, но его хорошо знают в бизнес-кругах.

Собственную компанию Наумец основал в 90-х, она разрослась в большой холдинг, который, по факту, стал монополистом.

Бизнесмен тесно связан с РФ – там у него есть недвижимость и там же он развивал бизнес, связанный с продажей украинских полезных ископаемых и производством стройматериалов. Один из менеджеров Unigran публично признавал поставки в Россию и Беларусь.

Поставки осуществлялись в РФ и РБ
Подсанкционный бизнесмен Игорь Наумец

К примеру, в 2015 году компания продала почти 100 вагонов щебня "Федеральному агентству специального строительства", которое в то время подчинялось МО РФ и строило объекты для ВПК страны-агрессора (в том числе в оккупированном Крыму).

По состоянию на октябрь 2024 года часть фирм Наумца в России была ликвидирована. Однако осталось четыре компании, связанные с его родными или приближенными людьми. Они продолжают платить налоги в бюджет агрессора.

Связанные с бизнесменом фирмы на территории РФ

"Схемы" утверждают, что Наумец (хотя и отрицает это) продолжает через третьих лиц контролировать "Бахчисарайский консервный завод" на в.о. полуострове.

В распоряжении журналистов также есть переписка предпринимателя за 2016 год, которая говорит о его симпатиях к РФ.

Подсанкционный бизнесмен с паспортом РФ вывел украинский бизнес на миллиард в частные руки в обход государства – "Схемы"

Из Украины он выехал за неделю до начала большой войны, 16 февраля 2022 года, через территорию Польши в Россию. Сейчас живет в Великобритании, но периодически летает в РФ.

В Украине против него продолжается расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса. После ареста имущества Наумец вывел себя из числа собственников основных своих компаний.

Подсанкционный бизнесмен с паспортом РФ вывел украинский бизнес на миллиард в частные руки в обход государства – "Схемы"

Закончилось все тем, что ни аресты, ни санкции не сработали: активы получил новый частный собственник, а не государство.

По уголовному делу, в рамках которого прокуроры отмечали возможную дальнейшую конфискацию активов, по решению судьи Печерского суда Сергея Вовка был снят арест с имущества, а Офис генпрокурора почему-то отказался от своей же апелляции на это решение.

В начале 2024 года, через месяц после снятия ареста, часть имущества (земельные участки, комплекс зданий, спецтехника, вагоны) по заниженной стоимости через цепочку фирм перешла в собственность структур Сергея Шапрана. Это броварской бизнесмен, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

По версии "Схем", Шапран и Владимир Соцков – один из менеджеров части компаний Наумца – создали три новых фирмы "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент". Последние и приобрели активы Unigran у фирм-посредников.

Подсанкционный бизнесмен с паспортом РФ вывел украинский бизнес на миллиард в частные руки в обход государства – "Схемы"

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 621 компания в Украине незаконно лишилась российских владельцев, продолжая работать и выигрывать государственные тендеры. Пробелы в законодательстве и отсутствие контроля позволяют российским капиталам беспрепятственно выходить из страны.

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