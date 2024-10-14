Россияне незаконно выводят свои деньги из Украины: разоблачена масштабная схема с перерегистрацией фирм

По меньшей мере , 621 компания в Украине незаконно лишилась российских владельцев, продолжая работать и выигрывать государственные тендеры. Пробелы в законодательстве и отсутствие контроля позволяют российским капиталам беспрепятственно выходить из страны.

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Об этом пишет Опендатабот. С началом полномасштабной войны России против Украины украинское правительство ввело многочисленные меры по контролю и блокированию российских активов, в том числе ограничило возможность перерегистрации компаний, где конечными бенефициарами или собственниками являются российские граждане.

Однако, как оказалось расследование, несмотря на эти ограничения, российские собственники смогли вывести свои активы из-под контроля и продолжить деятельность в Украине. Согласно украинскому законодательству, любое изменение владельцев или бенефициаров в компаниях с российским капиталом подлежит строгому контролю со стороны Министерства юстиции.

Однако, как показывает практика, за последние три года по меньшей мере 621 компания успешно избавилась от российских владельцев и продолжила работать на украинском рынке. Многие из этих компаний принимают участие в государственных тендерах, выигрывая миллионные контракты.

Опендатабот обратился в Министерство юстиции с перечнем компаний, которые могли незаконно сменить владельцев или бенефициаров. Были проведены выборочные проверки 10 компаний, и у 8 из них были выявлены нарушения регистрационных действий. Несмотря на это, ни одно изменение собственности не было отменено, а компании продолжают свою деятельность, участвуя в государственных тендерах и получая прибыль.

Некоторые из компаний, которые незаконно сменили собственников, довольно успешны на рынке. К примеру, РАВЕТТИ УКРАИНА, зарегистрированная по массовому адресу, в прошлом году получила чистую прибыль в 4,7 млн грн и продолжает выигрывать тендеры в облгазах Киева, Ровно и Сум. Другие компании, такие как ГЕСТЛАЙФ ТРЭВЕЛ и ДОМОФОН. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА также успешно работают на украинском рынке, несмотря на связи с Россией.

Некоторые компании понесли убытки или имеют неуплаченные долги, как, например, ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА, которая сменила название на ЛАЛАНА ГРУПП и имеет долги перед бюджетом. Однако они продолжают деятельность без существенных правовых последствий.

Ответственность за незаконные перерегистрации несет ряд нотариусов и государственных регистраторов, удостоверяющих изменения. В некоторых случаях их временно лишали доступа к реестрам, но более серьезных последствий эти лица не получили. В случае компании ПАЛВИ ТЕЛЕКОМ нотариус ссылался на вид на жительство россиянина в Украине, однако Министерство юстиции не нашло этого документа в реестрах, что вызвало еще больше вопросов.

Министерство юстиции комментирует, что регистрационные изменения могут быть отменены только по решению суда или в случае подачи жалобы от лица, права которого были нарушены. Но поскольку в большинстве случаев сроки подачи жалоб уже истекли, процесс становится практически невозможным. Кроме того, часто нет конкретного пострадавшего, поскольку фактически выгода от этих операций получается россиянами, а у государства Украина нет прямого механизма инициировать рассмотрение таких дел.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, принадлежащая гражданину России компания ООО "ЭМБАВУД УКРАИНА" участвует в программе "Национальный кэшбек". А также она продолжает выигрывать государственные тендеры, несмотря на связанность со страной-агрессором.

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