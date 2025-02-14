Подозревают в тяжких преступлениях: в Офисе генпрокурора заявили об уголовных делах против Порошенко, Коломойского и других фигурантов "списка СНБО"

Правоохранители расследуют уголовные производства в отношении ряда бизнесменов и бывших высокопоставленных должностных лиц, против которых были применены санкции по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Имена этих лиц не называются, однако по описаниям можно понять, что речь идет о Петре Порошенко, Игоре Коломойском, Константине Жеваго, Геннадии Боголюбове и Викторе Медведчуке.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП). Там отметили: каждый из них привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств в отношении известных бизнесменов и бывших высокопоставленных должностных лиц, в отношении которых были применены персональные санкции по решению СНБО", – говорится в сообщении.

В чем подозревают Порошенко

Как рассказали в ОГП, в декабре 2021 года пятому президенту Украины (а им является Петр Порошенко) сообщили о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены. А также в содействии деятельности террористических организаций.

Также, отмечается, в рамках этого же уголовного производства сообщили о подозрении в совершении тех же преступлений экс-лидеру запрещенной политической партии ОПЗЖ (вероятно, речь идет о Викторе Медведчуке).

"Они подозреваются в том, что с ноября 2014 по январь 2015 года в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства РФ способствовали террористическим организациям "ЛНР/ДНР" в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд грн, от организованных ими поставок угля с оккупированных. Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от России и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций", – объяснили в ОГП.

Там напомнили: досудебное расследование было завершено в сентябре 2022 года. Однако "в связи со злоупотреблением правами и затягиванием процесса" прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела до конца марта 2025 года.

Дело Медведчука

В то же время, отмечается, бывший народный депутат и лидер ОПЗЖ (вероятно, речь идет о Викторе Медведчуке)проходит также по другому делу. Его обвиняют в:

оказании содействия российским чиновникам в разграблении украинских нефтегазовых месторождений на Керченском шельфе Черного моря;

передаче противнику секретной информации о местонахождении воинской части.

"Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине необходимое для России общественное мнение", – рассказали в ОГП.

При этом там подчеркнули: в настоящее время суды наложили арест на большое количество активов Медведчука. В частности:

30 земельных участков;

23 дома;

32 квартиры;

26 автомобилей;

акции компаний;

279 картин;

посуду и вещи декора;

люксовую яхту стоимостью более 150 млн евро;

железнодорожный вагон-ресторан.

"Стоимость только части изъятых картин составляет около 700 тыс. долларов. В настоящее время в ВАКС (Высший антикоррупционный суд. – Ред.) подан иск о национализации его активов", – говорится в сообщении.

В чем обвиняют Жеваго

В то же время, подчеркивается, находящегося за рубежом фактического владельца АО "Банк "Финансы и Кредит" (речь, вероятно, о Константине Жеваго) подозревают в организации по предварительному сговору с должностными лицами финансового учреждения растраты 113 млн долларов. Что, отмечается, нанесло ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

Также его подозревают в создании и участии в преступной организации. А кроме того, растрате и легализации имущества, полученного преступным путем.

"Со счетов банка незаконно выделено и перечислено на счета компаний-нерезидентов, подконтрольных членам преступной организации, более 608 млн грн. Фактически эти средства были выведены с территории Украины и не возвращены банку. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск", – рассказали в ОГП.

Дело Коломойского

Находящегося же под стражей бизнесмена (вероятно, речь об Игоре Коломойском) подозревают в совместном с экс-руководителем филиала одного из банков завладении более 5,36 млрд грн средств учреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности. В дальнейшем они легализовали почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

Также его подозревают в подстрекательстве к убийству. "Он подозревается в заказных убийствах директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества", – рассказали в прокуратуре.

В чем обвиняют Боголюбова

В то же время, бизнес-партнера предыдущего подозреваемого (вероятно, речь о Геннадии Боголюбове) подозревают в незаконном завладении паспортом другого лица. А также организации незаконной переправки непризнанного лица через государственную границу Украины.

"В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск", – рассказали в ОГП.

СНБО официально ввел пожизненные санкции против Порошенко, Коломойского и др.

Напомним: 12 февраля СНБО ввел пожизненные санкции против ряда известных украинских фигур. В частности:

экс-президента Петра Порошенко;

бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова;

бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Ограничения включают блокировку активов, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества, увеличение уставного капитала предприятий и прекращение сделок, в частности в секторе безопасности и обороны. Кроме того, все эти лица лишились права распоряжаться своими активами в период действия санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снять санкции с Порошенко, Коломойского, Жеваго, Боголюбова и Медведчука, если выведенные деньги будут возвращены в Украину и переданы на нужды армии. Он также выразил недоумение, что финансовый мониторинг ранее не выявлял таких нарушений.

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