"У нас война, а люди выводят миллиарды гривен": Зеленский рассказал, при каких условиях он готов снять санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов снять санкции с Порошенко, Коломойского, Жеваго, Боголюбова и Медведчука, если выведенные деньги будут возвращены в Украину и переданы на нужды армии. Он также выразил недоумение, что финансовый мониторинг ранее не выявлял таких нарушений.

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Об этом он рассказал во время визита в ХАЭС (Хмельницкая атомная электростанция), передает корреспондент OBOZ.UA. "У нас война, а люди выводят, "моют" миллиарды гривен. Это на протяжении всей войны, не только полномасштабной. Это началось с 14-15 года – вывод денег, торговля с сепаратистами на углях... Все это есть, все эти потоки есть. Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего не показывал", – заявил он.

Зеленский также отметил, что сейчас служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. "Некоторые детали я не могу сказать. Но когда это будет обнародовано, я думаю, люди будут в шоке, как во время войны используют фонды вроде бы на поддержку военных, а моют деньги и передают "своим"... Там уже дальше правоохранители и суды. Речь идет о миллиардах. подчеркнул Зеленский.

12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против ряда известных украинских фигур – экспрезидента Петра Порошенко, бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Эти санкции включают блокировку активов, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества, увеличение уставного капитала предприятий и прекращение сделок, в частности в секторе безопасности и обороны. Кроме того, все эти лица лишились права распоряжаться своими активами в период действия санкций.

Объяснения СНБО по этим мерам основываются на угрозах национальной безопасности, в частности из-за финансовых операций, которые могут вредить стране. Владимир Зеленский заявил, что готов снять их, если выведенные средства будут возвращены в Украину и использованы на нужды армии. Он подчеркнул, что его удивление вызывает то, что финансовый мониторинг раньше не реагировал на столь огромные суммы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, санкции против народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от 12 февраля были введены по представлению Кабинета министров Украины. Они касаются эпизодов "государственной измены", "участия в создании "Партии регионов" и "сотрудничестве с РФ".

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