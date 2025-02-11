Подозреваемый в махинациях с землей экс-министр агрополитики Сольский хотел уехать из Украины, – журналист

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, которого подозревают в соорганизации схемы завладения земельными участками на более 291 млн грн, а также покушении на завладение землей на около 190 млн грн, вернулся в Украину из-за границы и сдал загранпаспорт в Госмиграционную службу. Впрочем, сразу же после этого он хотел выехать из страны снова, однако суд ему не дал на это разрешения.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он напомнил: ранее суд разрешил экс-министру выехать в Германию "на лечение и посещение форума" на период 14-28 января.

"После поездки подозреваемый сдал паспорта обратно. Впрочем, Сольский сразу же захотел выехать за границу снова. Однако на этот раз судья Высшего антикоррупционного суда решил не рисковать и не дал разрешение на выезд", – говорится в сообщении.

Детали дела Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года Сольский, его заместитель Маркиян Дмитрасевич и эксглава Госгеокадастра Александр Колотилин получили подозрения по поводу завладения землей в Сумской области. Как отмечает Новиков, бівшего министра подозревают в:

соорганизации схемы завладения 1 250 земельными участками общей площадью 2 493 га, стоимостью более 291 млн грн;

покушении на завладение еще 3 282 га земли стоимостью около 190 млн грн.

В свою очередь, Верховная Рада 9 мая 2024 года отправила Сольского в отставку. При этом заявление на увольнение он написал самостоятельно – после вручения ему подозрения.

Впрочем, вину экс-министр не признает. Он говорит, что дело касается 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и не был причастен к земле, о которой идет речь

В то же время, в мае 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал меры пречечения 11 лицам, подозреваемым по делу Сольского. В частности, Дмитрасевича, суд взял под стражу – однако предоставил возможность выйти под залог в размере 20,28 млн грн. Чем тот и воспользовался.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине объявили в розыск экс-депутата Киевского городского совета и бизнесмена Дениса Комарницкого, подозреваемого в сделках с землей в столице. Детективы предполагают, что он еще не покинул пределы Украины.

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