Земельная коррупция в Киевском горсовете: НАБУ объявило в розыск экс-депутата

В Украине объявили в розыск экс-депутата Киевского городского совета и бизнесмена Дениса Комарницкого, подозреваемого в сделках с землей в столице. Детективы подозревают, что он еще не покинул пределы Украины.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Отмечается, что бывший столичный депутат мог привлечь к преступной схеме ряд сообщников.

"На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей. Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года ", – сообщили в антикоррупционном бюро.

По данным НАБУ, Комарницкий может скрываться в Украине. Как сообщает журналист Олег Новиков, об этом 10 февраля заявил директор бюро Семен Кривонос.

"По нашей информации, он здесь. Он активно пытается найти пути покинуть территорию Украины. Эта информация еще не подлежит проверке. Продолжается розыскно-розыскная операция, к которой вовлечены значительные силы, в том числе разные правоохранительные органы", – сказал Кривонос.

Денис Комарницкий: в чем обвиняют столичного бизнесмена

Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, возглавлявший его фракцию в горсовете столицы в 2008-2010 годах. 6 февраля его и еще девять сообщников разоблачили на сделках с землей в Киеве, всем объявлены подозрения, семь были задержаны. Среди них:

заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА);

председатель и член постоянной комиссии Киевского горсовета (КГС) по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

Детективы выяснили, что подозреваемые находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем они подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, избегая торгов.

Ручные депутаты и чиновники в столице за взятки в виде денег и недвижимости обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю "нужным" лицам. Остальные же искусственно создавали препятствия, чтобы они обращались к дельцам за помощью.

Благодаря связям с влиятельными лицами Комарницкий мог влиять и контролировать действия должностных лиц, назначение лояльных лиц на высокие должности, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации. В попытке избежать ответственности злоумышленники использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы и контрнаблюдения.

Таким образом , только в 2023-2024 годах из собственности территориальной общины Киева была незаконно выведена земля в центре города и соответственно нанесен ущерб столичному бюджету на 11,6 млн грн. Но благодаря действиям правоохранителей, удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками общей стоимостью 83,7 млн грн.

В результате была разоблачена попытка угроз и искусственных препятствий заставить очередную компанию прекратить торговлю и предоставить в аренду свои торговые помещения для дальнейшей застройки. Кроме того, правоохранители зафиксировали предложение взятки в 100 тысяч. долларов члену земельной комиссии и депутату Киевского горсовета при содействии планам дельцов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе детективы НАБУ и САП посетили Дениса Комарницкого с обысками. Первоочередные следственные действия проводились из-за земельной коррупции в Киевском городском совете.

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