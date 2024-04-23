НАБУ обвинило министра Сольского в хищении земли почти на 300 млн гривен

Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, который также является бизнес-партнером экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, обвинили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Члену правительства уже вручено подозрение.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), кроме Сольского, в преступную группу также входили служащие Госгеокадастра и их кураторы. Они уничтожили документы, предоставлявшие двум госпредприятиям в Сумской области право постоянного пользоваться землей, и соответственно составили акт о самовольном занятии этих участков.

После этого подконтрольные чиновники Госгеокадастра Сумской области передали участки в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

Такая сделка предоставила в 2017-2021 годах участникам схемы доступ к 1250 земельным участкам общей площадью 2493 га. На тот момент их стоимость оценивалась более чем в 291 млн грн.

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) помешали членам преступной группы попытались завладеть еще 3282 га земли стоимостью около 190 млн. грн. На участки наложен арест.

Министру Николаю Сольскому, а также двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления, уже сообщили о подозрении. Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

Ранее OBOZ.UA писал, что в завладении государственными землями подозревают народного депутата Роберта Горвата. Детективы оценили ущерб, причиненный государству, в 123 млн гривен.

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