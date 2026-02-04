Почти полмиллиона "за инвалидность": как прокурор ОГП получал неподтвержденные пенсионные выплаты

Прокурора Офиса генпрокурора Сергея Оникеенко хотят уволить из-за неподтвержденной инвалидности, на основании которой он получил почти 500 тысяч гривен пенсии. Во время проверки выяснилось, что решение МСЭК было отменено, а сам прокурор параллельно перешел на пенсию за выслугу лет.

Видео дня

Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Сергей Оникеенко работает в органах прокуратуры с декабря 2002 года. С сентября 2022 года он занимает должность прокурора отдела организации процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в областных прокуратурах управления надзора за соблюдением законов органами Бюро экономической безопасности Офиса генерального прокурора.

В 2023 году ему была установлена II группа инвалидности, что позволило одновременно получать и заработную плату прокурора, и пенсию по инвалидности. За два года таких выплат сумма пенсионного обеспечения составила почти полмиллиона гривен.

Во время служебного расследования в октябре 2024 года Оникеенко письменно сообщил председателю дисциплинарной комиссии, что не имеет инвалидности. В то же время на тот момент он уже получал пенсию по соответствующему статусу.

Из-за этого заявления прокурора тогда не направили на повторное медицинское обследование. Однако уже через несколько дней после письменного уведомления об "отсутствии инвалидности" Оникеенко обратился в финансовый департамент за справкой о заработной плате для оформления пенсии за выслугу лет.

Ситуация с Оникеенко приобрела особый резонанс на фоне разоблачения масштабной коррупционной схемы в Хмельницкой областной МСЭК. После этого в публичном пространстве появилась информация о массовом получении статуса лиц с инвалидностью прокурорами и другими должностными лицами.

В рамках проверок к делу Оникеенко были привлечены специалисты УкрГосНИИМСПИ, которые сообщили о необходимости пройти повторное медицинское обследование. Прокурор этого не сделал. В июле 2025 года решение МСЭК об установлении ему инвалидности было признано необоснованным и отменено.

В ходе дисциплинарного производства выяснилось, что Сергей Оникеенко не предоставил кадровому подразделению документы об установлении инвалидности. Это, по выводам комиссии, привело к ряду нарушений, в частности в сфере налогообложения и кадрового учета.

Кроме того, прокурор был забронирован от мобилизации по представлению руководства, хотя лица с инвалидностью в соответствии с законодательством не подлежат призыву. Во время обновления данных в территориальном центре комплектования в июле 2024 года Оникеенко также не сообщил о наличии у него инвалидности, объяснив это тем, что такая информация от него якобы не требовалась.

Сергей Оникеенко с дисциплинарной жалобой не согласился. В своих объяснениях он отметил, что из-за постоянного стресса, ненормированного рабочего графика, эвакуации семьи и смерти отца у него обострились хронические заболевания.

По его словам, он не имел оснований сомневаться в решениях МСЭК, ведь проходил медицинское обследование лично и получил справку официально, не влияя на выводы экспертов. Прокурор также отметил, что информация о состоянии здоровья является конфиденциальной и он имел право не разглашать ее в коллективе.

Оникеенко утверждает, что планировал пройти повторное обследование в последний день установленного срока и даже приобрел билет на поезд, однако не смог поехать из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. Также он отметил, что с декабря 2024 года перешел на пенсию по выслуге лет и больше не получает пенсионных выплат по инвалидности.

Согласно декларации, в 2024 году заработная плата Сергея Оникеенко превысила 1,3 млн гривен. Отдельно он получил более 250 тысяч гривен пенсионных выплат. Комментировать ситуацию журналистам прокурор отказался.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 29 января приняла решение привлечь Оникеенко к ответственности в виде увольнения с должности. Окончательное решение относительно его дальнейшей карьеры должны принять соответствующие органы прокурорского управления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, руководитель Волынской таможни Дмитрий Стасенко скрыл свою декларацию благодаря жене, которая официально является военнослужащей. Стасенко возглавляет таможню, которая недавно попала уже в очередной скандал с "черной кассой" в сотни тысяч долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!