Почему ПриватБанк может блокировать карточки клиентам старше 45 лет: появилось разъяснение

В последнее время клиенты ПриватБанка жалуются, что финучреждение блокирует счета по разным причинам. В частности, может приостановить банковские услуги клиентам, которым исполнилось 45 лет.

Попавшая в такую ситуацию женщина рассказала о своих скитаниях, связанных с блокировкой счета. Об этом говорится на портале "Минфин".

Клиентка рассказала, что банк направил ей форму для актуализации данных после того, как ей исполнилось 45 лет. Как выяснилось, клиентам после 45 нужно пройти такую процедуру, обновив в банке свое фото и указав актуальные данные. Иначе, если этого не сделать, то счета им заблокируют.

Женщина заполнила все, что нужно в форме, но ПриватБанк отказал ей в актуализации. "Я вторично отправила форму актуализации, на этот раз отказ, потому что очень большие поля в фото с документами. Тогда я пошла в отделение приватбанка по пр. Л.Украинки, 55 Днепр", – делится женщина.

Но и личный визит в банк не помог актуализировать свои данные. После того, как менеджер банка еще раз сфотографировала и лично заполнила форму, система снова ответила отказом.

ПриватБанк сделал заявление о блокировании счетов клиентам в возрасте от 45 лет. "Снова отказ из-за того, что адрес регистрации не совпадает с адресом в базе ПриватБанка. Как мне пройти актуализацию без этих проблем?" – обращается с вопросом клиентка, которая уже потратила немало своего времени и нервов на, казалось бы, мелочную процедуру.

В финучреждении ответили так: "Если при вводе данных при актуализации указать адрес регистрации, отличный от того, что указано в паспорте, фото которого было прикреплено, актуализация не будет корректной. Для успешной актуализации данных необходимо указывать актуальные и корректные данные, совпадающие с данными в паспорте.

Отметим, что фото документа должно быть четким (желательно при хорошем освещении), текст читабельным, должны быть видны все поля и надписи на развороте документа. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к онлайн-поддержке на нашем сайте pb.ua или в Приват24 – наши специалисты будут рады помочь".

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