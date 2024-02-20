Будет действовать до конца апреля: ПриватБанк изменил тариф на популярную услугу

ПриватБанк снизил вдвое стоимость переводов на зарубежные карты. Нововведение будет действовать до конца апреля.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения 20 февраля. "Чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны сейчас живут в других странах или помогают родным и друзьям за рубежом, ПриватБанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов", – говорится в заявлении.

Как сообщил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, с 20 февраля по 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в Приват24 с карт ПриватБанка на зарубежные карты по всему миру снижены вдвое до 1% (минимум 25 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту". Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах или евро. Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, банки за 2023 год получили суммарную прибыль в 160 млрд грн (до налогообложения). Этот показатель почти вдвое выше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину. Больше всего получили государственные ПриватБанк, Укрэксимбанк и Сенс Банк. Однако почти половину всего заработанного банки должны отдать в бюджет Украины посредством налога.

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