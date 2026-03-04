ПФУ отказался назвать размер максимальной пенсии: по информации OBOZ.UA, некоторым украинцам платят по 200 тыс. грн в месяц

В Украине максимальный размер пенсии составляет 25 тыс. 950 грн. При этом более 35,2 тыс. украинцев (без учета судей) в судах добились повышения своей выплаты до размера, который превышает ограничения.

Об этом говорится в ответе заместителя председателя ПФУ Ирины Ковпашко на запрос OBOZ.UA. В ПФУ при этом отказались назвать максимальный размер пенсии, ведь эта информация "не является публичной".

"Запрос касается информации, которая обрабатывается в электронных пенсионных делах, и требует сопоставления данных о размере назначенных (перечисленных) выплат, а также оснований принятия соответствующих решений, в связи с чем не соответствует критериям "отраженности и задокументированности" и не является публичной", – отметили в ПФУ.

Вместе с тем, по информации OBOZ.UA, в Украине целый ряд пенсионеров получает пенсию, размер которой выше 200 тыс. грн. Среди них, в частности, целый ряд прокуроров и бывших военных.

В частности, 55-летний Андрей Саханов, бывший военный прокурор, который работал в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре, ежемесячно получает 251 171 грн. 67-летний Виктор Чумак, бывший главный военный прокурор страны (также избирался народным депутатом), в суде поднял свою пенсию до 239 451 грн.

На третьем месте с пенсией в 200 тыс. грн оказался Иван Свида (75 лет). Он был начальником Генерального штаба и ушел в отставку еще в 2010-м. Тогда он заявлял, что недоволен уровнем финансирования украинской армии.

"По оперативным данным, по состоянию на 01.01.2026 учитывалось 35,2 тыс. пенсионных выплат, размер которых превышал десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность", – говорится в пояснении ПФУ.

Пока специальные пенсионеры получают сотни тысяч гривен в месяц, абсолютное большинство украинцев может рассчитывать на выплату, размер которой составляет около 5 тыс. грн. При том количество спецпенсионеров неуклонно растет. И некоторые из них выходят на заслуженный отдых еще до своего 40-летия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

