Переселенцы с оккупированных территорий смогут получить выплаты за разрушенное жилье: при каких условиях

Украинцы, чье жилье находится на временно оккупированных территориях, не могут получить компенсацию за разрушенное имущество из-за отсутствия механизма дистанционного обследования, хотя соответствующий закон был принят еще в 2023 году. Для запуска этой возможности необходимо только решение Кабинета министров, которое до сих пор не принято.

Видео дня

Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа") в комментарии СМИ. На сегодняшний день переселенцы могут только предоставить информационное сообщение о разрушенном или поврежденном жилье, не предоставляющем право на компенсацию.

Для получения компенсации необходимо подтвердить факт уничтожения или повреждения жилья специальной комиссией, проводящей обследование объекта. Однако такие обследования сейчас осуществляются только очно, что делает невозможным их проведение на временно оккупированных территориях.

"Для того чтобы гражданин или его семья могли получить компенсацию, факт уничтожения или повреждения жилья должна подтвердить специальная комиссия, которая его обследует, и такое обследование проводится очно", – подчеркивает Шуляк. Она добавляет, что всего по Украине насчитывается около 115 тысяч необследованных объектов, большинство из которых находятся на временно оккупированных территориях, таких как Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области.

Единственным вариантом обследования жилья в этих районах есть использование дистанционных средств, в частности спутниковых снимков и материалов аэро- и фотосъемки. Такой подход уже был успешно опробован в 2024 году в рамках пилотного проекта в Мелитополе, где удалось подтвердить факты уничтожения или повреждения жилья для компенсаций на общую сумму около 4 миллионов гривен.

"Отдельный закон для этого не нужен. Поскольку такая возможность предусмотрена еще законом №2923-IX, принятым в феврале 2023 года. Этот вопрос можно решить на уровне подзаконных актов, являющихся компетенцией Кабмина", – отмечает Шуляк. Она также отмечает, что в конце декабря 2023 было направлено дополнительные 15 миллиардов гривен на компенсации за поврежденное или разрушенное жилье, сэкономленные из бюджета Минсоцполитики. К финансированию єВідновлення готовы присоединиться и международные партнеры, в частности Банк развития Совета Европы.

Несмотря на успешный пилотный проект и наличие законодательной базы, расширение программы на жилье, расположенное на временно оккупированных территориях, до сих пор не реализовано. Елена Шуляк подчеркивает важность принятия соответствующих подзаконных актов Кабинетом министров для обеспечения компенсаций пострадавшим гражданам.

Основная проблема состоит в том, что без дистанционного обследования жилья на оккупированных территориях владельцы такого имущества не могут получить компенсацию. Хотя законодательная база для этого существует, необходимые подзаконные акты Кабинета министров до сих пор не приняты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья, даже если его владелец находится за границей. Дело в том, что документы по назначению выплаты можно представить дистанционно – в электронном формате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!