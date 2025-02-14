Украинцам объяснили, как получить новую субсидию: куда подавать заявление

Украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья даже если его собственник находится за границей. Дело в том, что документы о назначении выплаты можно подать дистанционно – в электронном формате.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: сделать это можно через вебпортал электронных услуг Пенсионный фонд Украины.

"Чтобы минимизировать время подачи документов, можно заключить договор найма и подать заявление на субсидию онлайн. При этом заявление и договор найма должны быть подписаны ВПЛ и владельцем жилья в электронной форме – с наложением КЭП (квалифицированных электронных подписей)", – говорится в сообщении.

Как подать заявление на получение субсидии на аренду жилья

Авторизируйтесь в личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП и нажать кнопку "Войти".

В левом боковом меню "Коммуникации по ПФУ" выберите вкладку "Заявление о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма".

В следующем поле выберите окно "Первоначальное заполнение Заявления о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма нанимателем".

Заполните онлайн-форму заявления – нужно указать общие данные о себе, документ, удостоверяющий личность, сведения о жилье, данные справки о взятии на учет ВПЛ и данные выплатных реквизитов. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

В части заявления "Участники обращения" наниматель должен перечислить всех членов домохозяйства, проживающих в арендованном жилье, и добавить данные о владельце жилья – после чего нажать кнопку "Сохранить".

Далее нужно указать данные для формирования договора аренды жилья, а также перечислить жилищные услуги, которые будут использоваться, поставив соответствующие отметки.

После этого, отмечается, ВПЛ ставит отметку о подтверждении наймодателем, что помещение не было отчуждено и не передано в пользование третьим лицам, а также не является спорным или арестованным. "Этой отметкой он также подтверждает, что жилое помещение передается в аренду в пригодном для проживания состоянии", – объяснили в Минсоцполитики.

При этом подчеркивается: в случае необходимости наниматель может добавить сканированные копии других документов.

"После заполнения онлайн-формы заявление ВПЛ дает согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажимает кнопку "Сохранить". Также есть кнопка "Сохранить черновик", если заполнение формы не завершено", – рассказали в министерстве.

Когда же все эти действия будут завершены, в параллельных вкладках появится сгенерированная экранная форма Заявления о предоставлении субсидии по найму жилья, а также Примерного договора найма (аренды) жилого помещения (дома, квартиры). Эти документы необходимо просмотреть и нажать кнопку "Сохранить".

После этого документы приобретают статус "Ожидает подписи".

"В то же время, Заявление и сформированный на основе данных онлайн-формы Примерный договор поступают в личный кабинет собственника жилья (наймодателя). Он должен проверить свои данные при необходимости отредактировать их, добавить необходимые документы, сохранить и наложить КЭП. Таким образом, наймодатель подписывает Заявление и Договор", – отметили в министерстве.

После подписания владельцем жилья документов в кабинете нанимателя в разделе "Подписать Заявление о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма" статус сформированных документов меняется на "Подписано". Далее нанимателю также нужно подписать соответствующие документы, использовав свой КЭП.

"Электронные документы с наложенными КЭП передаются в Пенсионный фонд. Статус присланных документов можно проверить в разделе "Мои обращения", а также в разделе "Мои сообщения", – отметили в Минсоцполитики.

Впрочем, подчеркнули там, подать документы можно и офлайн. Сделать это можно в:

сервисном центре ПФУ;

центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Кому дадут деньги на аренду

Получить выплату могут только те ВПЛ, которые выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а также те, чье жилье уничтожено или непригодно для проживания.

Получатели субсидии могут уже арендовать жилье или только собираются это сделать. При этом главным условием для выделения помощи будет заключенный договор об аренде.

ВПЛ не должны получать ежемесячную "переселенскую выплату" (3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий).

Компенсировать аренду будут только в том в случае, если арендатор (ВПЛ) и его арендодатель не связаны родственными отношениями.

Арендодатель также не может участвовать в программе "Прихисток", которая позволяет ему получать компенсацию за прием переселенцев.

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Как определят размер выплат

Выплата предусмотрена для переселенцев, которые арендуют или хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют на это достаточного количества средств. "Достаточность" будет определяться в результате сопоставления доходов семьи с расходами на аренду.

Учитываться будут: уровень доходов семьи, количество ее членов, стоимость аренды жилья в регионе текущего проживания ВПЛ.

Получить помощь смогут ВПЛ, чьи траты на аренду превышают 20% суммарного дохода семьи или лица. Соответственно, размер каждой субсидии будет индивидуальным.

Как сообщал OBOZ.UA, недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутренне перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев в Дії хотят запустить интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.

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