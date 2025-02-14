Украинцам объяснили, как получить новую субсидию: куда подавать заявление
Украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья даже если его собственник находится за границей. Дело в том, что документы о назначении выплаты можно подать дистанционно – в электронном формате.
Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: сделать это можно через вебпортал электронных услуг Пенсионный фонд Украины.
"Чтобы минимизировать время подачи документов, можно заключить договор найма и подать заявление на субсидию онлайн. При этом заявление и договор найма должны быть подписаны ВПЛ и владельцем жилья в электронной форме – с наложением КЭП (квалифицированных электронных подписей)", – говорится в сообщении.
Как подать заявление на получение субсидии на аренду жилья
- Авторизируйтесь в личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда с помощью КЭП и нажать кнопку "Войти".
- В левом боковом меню "Коммуникации по ПФУ" выберите вкладку "Заявление о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма".
- В следующем поле выберите окно "Первоначальное заполнение Заявления о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма нанимателем".
- Заполните онлайн-форму заявления – нужно указать общие данные о себе, документ, удостоверяющий личность, сведения о жилье, данные справки о взятии на учет ВПЛ и данные выплатных реквизитов. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
- В части заявления "Участники обращения" наниматель должен перечислить всех членов домохозяйства, проживающих в арендованном жилье, и добавить данные о владельце жилья – после чего нажать кнопку "Сохранить".
- Далее нужно указать данные для формирования договора аренды жилья, а также перечислить жилищные услуги, которые будут использоваться, поставив соответствующие отметки.
После этого, отмечается, ВПЛ ставит отметку о подтверждении наймодателем, что помещение не было отчуждено и не передано в пользование третьим лицам, а также не является спорным или арестованным. "Этой отметкой он также подтверждает, что жилое помещение передается в аренду в пригодном для проживания состоянии", – объяснили в Минсоцполитики.
При этом подчеркивается: в случае необходимости наниматель может добавить сканированные копии других документов.
"После заполнения онлайн-формы заявление ВПЛ дает согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажимает кнопку "Сохранить". Также есть кнопка "Сохранить черновик", если заполнение формы не завершено", – рассказали в министерстве.
Когда же все эти действия будут завершены, в параллельных вкладках появится сгенерированная экранная форма Заявления о предоставлении субсидии по найму жилья, а также Примерного договора найма (аренды) жилого помещения (дома, квартиры). Эти документы необходимо просмотреть и нажать кнопку "Сохранить".
После этого документы приобретают статус "Ожидает подписи".
"В то же время, Заявление и сформированный на основе данных онлайн-формы Примерный договор поступают в личный кабинет собственника жилья (наймодателя). Он должен проверить свои данные при необходимости отредактировать их, добавить необходимые документы, сохранить и наложить КЭП. Таким образом, наймодатель подписывает Заявление и Договор", – отметили в министерстве.
После подписания владельцем жилья документов в кабинете нанимателя в разделе "Подписать Заявление о предоставлении субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма" статус сформированных документов меняется на "Подписано". Далее нанимателю также нужно подписать соответствующие документы, использовав свой КЭП.
"Электронные документы с наложенными КЭП передаются в Пенсионный фонд. Статус присланных документов можно проверить в разделе "Мои обращения", а также в разделе "Мои сообщения", – отметили в Минсоцполитики.
Впрочем, подчеркнули там, подать документы можно и офлайн. Сделать это можно в:
- сервисном центре ПФУ;
- центре предоставления административных услуг (ЦНАП).
Кому дадут деньги на аренду
- Получить выплату могут только те ВПЛ, которые выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а также те, чье жилье уничтожено или непригодно для проживания.
- Получатели субсидии могут уже арендовать жилье или только собираются это сделать. При этом главным условием для выделения помощи будет заключенный договор об аренде.
- ВПЛ не должны получать ежемесячную "переселенскую выплату" (3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий).
- Компенсировать аренду будут только в том в случае, если арендатор (ВПЛ) и его арендодатель не связаны родственными отношениями.
- Арендодатель также не может участвовать в программе "Прихисток", которая позволяет ему получать компенсацию за прием переселенцев.
При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Как определят размер выплат
- Выплата предусмотрена для переселенцев, которые арендуют или хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют на это достаточного количества средств. "Достаточность" будет определяться в результате сопоставления доходов семьи с расходами на аренду.
- Учитываться будут: уровень доходов семьи, количество ее членов, стоимость аренды жилья в регионе текущего проживания ВПЛ.
- Получить помощь смогут ВПЛ, чьи траты на аренду превышают 20% суммарного дохода семьи или лица. Соответственно, размер каждой субсидии будет индивидуальным.
Как сообщал OBOZ.UA, недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутренне перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев в Дії хотят запустить интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.
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