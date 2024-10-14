Переселенцам в Украине выплатят деньги на оплату коммуналки: как получить помощь

Украинцы могут оформить субсидию на оплату коммуналки по месту регистрации или фактического проживания. Переселенцы, проживающие в местах временного проживания внутриперемещенных лиц (ВПЛ), это могут сделать на основании справки внутриперемещенного лица.

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Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области. Для назначения жилищной субсидии предоставляются следующие документы:

заявление;

декларация;

договор аренды жилья (в случае проживания заявителя в арендуемом жилье);

копия договора о реструктуризации задолженности (при условии наличия задолженности и заключения договора);

справка внутриперемещенного лица (в случае назначения субсидии по фактическому месту жительства);

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС).

Субсидию назначают только гражданам Украины. Для этого необходимо предъявить паспорт или временное удостоверение.

Как подать документы на субсидию

Подать документы на субсидию можно несколькими разными способами:

онлайн: через вебпортал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Действие;

почтой: написав письмо в адрес органа Фонда;

лично: обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин.

Назначается субсидия на одного члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи. Узнать, начислена ли субсидия, можно на вебпортале ПФУ в личном кабинете во вкладке "Мои сообщения".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцы могут подать документы на получение субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов до 30 ноября – тогда они будут получать помощь "задним числом" с 1 октября. Должников за коммуналку могут лишить выплат.

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