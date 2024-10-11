Украинцам выдадут деньги на оплату коммуналки зимой: до какого числа нужно подать документы и кто лишится выплаты

Украинцы, которые не успели подать документы на получение субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов еще могут это сделать до 30 ноября. В таком случае они будут получать помощь "задним числом", с 1 октября. А вот лишиться выплат могут должники за коммуналку.

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Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарина Марчак. "Документы на субсидии можно приносить и сейчас, и до 30 ноября. В таком случае субсидию вам назначат все равно с 1 октября", – отметила она.

В то же время, подать заявление можно и после установленного срока. Однако, если предоставить документы после 1 декабря, то субсидия уже будет назначена не с 1 октября, а с месяца обращения.

При этом Марчак напомнила, что для подачи документов на субсидию не обязательно идти в Центр предоставления админуслуг (укр. "ЦНАП") или филиал Пенсионного фонда, т.к. это можно сделать онлайн. Кроме того, с весны 2023 года действует упрощенный формат подачи документов.

"Можно даже не представлять декларацию для назначения субсидии. Можно подать только один краткий документ, в котором вы указываете только членов своей семьи и фактически просите ПФУ всю другую информацию собрать из имеющихся у государства источников и самостоятельно рассчитать и назначить субсидию", – рассказала Марчак.

В то же время, "зимнюю" субсидию могут не выплатить тем, кто задолжал за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). "Нужно понимать, что жилищно-коммунальная субсидия – это целевой платеж. Равно как и льгота. Это платеж, задача которого – помочь семье оплачивать вовремя счета по ЖКУ. Если семья получает субсидию, но не платит по счетам, это фактически говорит о том, что средства используются не по назначению. Поэтому есть условие, что вы должны обязательно платить за ЖКУ", – объяснила Марчак.

Те же, у кого сформировалась задолженность за три месяца, могут вернуть себе субсидию. Для этого нужно или выплатить долг, или заключить договор о реструктуризации с поставщиками услуг. "Реструктуризация может быть очень удобной и комфортной с точки зрения условий. Вы можете сделать рассрочку даже на 5 лет", – добавила Марчак.

В целом, по ее словам, зимой 2024-2025 годов приблизительно 1,5 млн домохозяйств в Украине будут получать субсидии на оплату коммуналки, а еще 1,3 млн – льготы. "Конечно, это только прогноз, и фактические показатели могут быть другими. Но, как мы видим, когорта людей, получающих субсидии, остается более-менее одинаковой", – отметила замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, обращаться с заявлением на "зимние" субсидии должны не все получатели помощи. Это нужно сделать тем, кто раньше не получал выплату, а также представителям некоторый категорий населения.

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