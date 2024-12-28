Перерасчет пенсий в 2025-м: какой будет индексация

В 2025 году в Украине заморозят прожиточный минимум, в том числе для лиц, потерявших трудоспособность. В результате не будут пересматриваться минимальные размеры пенсии, а также размер выплаты за сверхурочный стаж. Теперь минимальнопенсия в Украине составляет 2361 грн. Такой же она останется и в следующем году. Однако вместе с тем в марте будет проведена традиционная индексация пенсий.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. При этом фактический размер прожиточного минимума в ценах ноября для пенсионера составляет 6367 грн. То есть все получающие меньше уже сейчас находятся за чертой бедности. Винницкая область – одна из семи, где размер средней пенсии меньше 5 тыс. грн. Виктория Вельке, глава "Ассоциации пенсионеров Подолья" (расположена в Виннице), рассказывает: "Истории о том, как люди выживают на 2,3-2,4 тыс. грн, просто удивляют". Кто-то из пенсионеров сдает комнату, кто-то просит у родственников помощи. Однако "это всегда истории выживания", добавляет женщина. В следующем году пенсионеры с минималкой окажутся еще в худшем положении.

Министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью OBOZ.UA рассказала: если пенсионную реформу удастся провести, пенсия не будет зависеть от прожиточного минимума. Действительно, в новой формуле расчета пенсионной выплаты (будет действовать, если будет принята реформа), пенсию привяжут к средней зарплате по стране. При этом перечислят все пенсии.

Кроме того, в марте 2025 года состоится традиционная индексация пенсий. Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024 году будет на уровне 9,7%. То есть половина этой суммы составит 4,85%. В то же время средняя за три года динамика зарплат составит 12,7%. Половина этой суммы – 6,35%. В результате индексации по очень приблизительным расчетам может быть на уровне 11%.

Индексация предусмотрена в бюджете и обязательна по действующему закону. Поэтому, даже если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, сначала все пенсии проиндексируют в марте. Традиционно повышение почувствуют не все пенсионеры. Часть пенсионеров останется без повышения.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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